رئيس صحة الشيوخ: "مصر معكم" مبادرة إنسانية تعكس وفاء الدولة لأبناء الشهداء

قال النائب الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن مبادرة "مصر معكم" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تجسد أسمى معاني الوفاء والإنسانية، وتعكس بوضوح أن الدولة المصرية لا تنسى أبناءها الذين دفعوا أغلى ما يملكون دفاعًا عن تراب هذا الوطن، مشددًا على أن هذه المبادرة تمثل رسالة شكر وعرفان لكل أسرة قدمت شهيدًا من أجل بقاء مصر قوية وآمنة.

مبادرة مصر معاكم

وأضاف خضير، في تصريح صحفي له اليوم، أن تكريم أبناء الشهداء والضحايا من خلال هذه المبادرة لا يقتصر على الدعم المعنوي فقط، بل يمتد إلى تمكينهم اقتصاديًا وتنمويًا عبر استثمار المبالغ المخصصة لهم بطريقة تضمن لهم مستقبلًا كريمًا، وهو ما يعكس فلسفة الجمهورية الجديدة التي تؤمن بالعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

وأشار رئيس لجنة الصحة، إلى أن التنسيق بين مؤسسات الدولة، ممثلة في البنك المركزي وصندوق مصر السيادي وشركة مصر لتأمينات الحياة، يعكس جدية الدولة في تبني نهج مستدام لرعاية أبناء الشهداء، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ الدعم الاجتماعي في مصر.

أبناء الشهداء ليسوا وحدهم

وأكد نائب الدقهلية، أن هذه المبادرة تؤكد أن أبناء الشهداء ليسوا وحدهم، وأن الدولة المصرية، بقيادتها وشعبها، تضعهم دائمًا في قلب الاهتمام، تقديرًا لتضحيات ذويهم، مشددًا على أن "مصر معكم" ليست مجرد مبادرة، بل مشروع وطني وإنساني يعكس روح التضامن والوحدة الوطنية.

واختتم الدكتور حسين خضير، تصريحه بالتأكيد على أن مجلس النواب يدعم بقوة هذه المبادرة، وسيتابع تنفيذها لضمان تحقيق أهدافها النبيلة، مؤكدًا أن هذا النهج هو ما يرسخ أسس بناء وطن قوي يحمي أبناءه ويصون كرامتهم.