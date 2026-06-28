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طلاب الثانوية العامة يؤدون اليوم امتحان العربي .. 55 سؤال بـ80 درجة
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طلاب الثانوية العامة يؤدون اليوم امتحان العربي .. 55 سؤال بـ80 درجة

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
ياسمين بدوي

يؤدي اليوم الأحد 28 يونيو 2026 ،  طلاب الثانوية العامة 2026 بالنظامين الجديد والقديم بالشعبتين العلمية والأدبية امتحان العربي ثانوية عامة 2026 ، وذلك في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 الموجودة على مستوى الجمهورية

ويستمر امتحان العربي ثانوية عامة 2026 في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ، من 9  صباحا حتى 12 ظهرا

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة 2026 بمدارس المكفوفين اليوم الأحد امتحان اللغة العربية الورقة الأولى ، والذي يستمر من 9 صباحا حتى 12 ظهرا

 امتحان العربي ثانوية عامة 2026 .. مواصفات الأسئلة

وعن مواصفات امتحان العربي ثانوية عامة 2026 ، قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني :  امتحان اللغة العربية 2026  سيتكون من 55 سؤال ( 51 سؤال اختيار من متعدد + 4 أسئلة مقالية )

أما عن الدرجة الكلية المخصصة لـ امتحان العربي ثانوية عامة 2026 المقرر آداءه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 غداً ، فتبلغ 80 درجة


وتعتمد أسئلة امتحان العربي ثانوية عامة 2026 ،  على قياس الفهم والتحليل ومدى قدرة الطالب على الاستذكار والتحليل وفهم الدروس، و تبتعد عن قياس الحفظ.

امتحان العربي ثانوية عامة 2026 .. توزيع الدرجات

وقبل آداء امتحان العربي ثانوية عامة 2026 في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 اليوم الأحد ،  أعلنت المدارس الثانوية على صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، توزيع درجات امتحان العربي ثانوية عامة 2026 مؤكدة ما يلي :

- النحو : 22 درجة

- النصوص : 24 درجة ( 12 شعر + 12 نثر )

- القراءة  : 17 درجة

- التعبير الوظيفي والإبداعي : 8 درجات

- الأدب : 5 درجات

- القصة : 4 درجات

أما عن الدرجة الكلية المخصصة لـ امتحان العربي ثانوية عامة 2026 المقرر آداؤه بلجان امتحانات الثانوية العامة 2026 اليوم  ، فتبلغ 80 درجة

درجة النجاح في امتحان العربي ثانوية عامة 2026

بحسب قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، فإن درجة النجاح في امتحان العربي ثانوية عامة 2026 تبلغ 50% من الدرجة الكلية ، وهو ما يعني ان درجة النجاح تشترط أن يحصل الطالب على 40 من 80 .

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