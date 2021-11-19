التعاون بين مصر والمجر.. أبرز تصريحات رئيس النواب خلال لقائه بنظيره المجري

نشرت الأمانة العامة لمجلس النواب، إنفوجراف بأهم تصريحات المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيـــس مجلـــس النـــواب، خلال لقائه بنظيره المجـري.

وجاءت تصريحات رئيس النواب كالآتي:

1- العلاقات المصرية – المجرية تشهد تنامياً إيجابياً، ونرغب في تعزيز العلاقات البرلمانية بما يصب في صالح العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين.

2- مجلس النواب المصري مهتم بتعزيز التعاون البرلماني مع برلمانات دول تجمع الفيشجراد، بما يعزز العلاقات السياسية المتميزة بين مصر ودول تجمع الفيشجراد.

3- تشكيل مجلس النواب المصري لجمعية الصداقة البرلمانية “المصرية– المجرية”، لتكون بمثابة قناة فعالة للتواصل والتعاون بين برلماني البلدين الصديقين.

4- جمعية الصداقة البرلمانية ستساعد على التنسيق بين البرلمانين إزاء القضايا المُشتركة في مُختلف المحافل الإقليمية والدولية، بما يُمثل انعكاساً للعلاقات السياسية المتميزة بين البلدين.