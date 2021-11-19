فريق مرتبط سيدات الأهلي يفوز بالدورة المجمعة الأولى لتنس الطاولة

فاز فريق المرتبط سيدات لتنس الطاولة بالنادي الأهلي، بالدورة المجمعة الأولى لبطولة الدوري العام التي أقيمت اليوم الجمعة على صالة النادي بفرع مدينة نصر.

وحقق الأهلي، الفوز في 3 مباريات على أندية الزهور والأوليمبي والإعلاميين بنتيجة واحدة في جميع المباريات 3-0.

ومثل الأهلي في مباريات اليوم: هنا جودة، ولينا حازم، وحبيبة البسومي، وملك طارق، وفريدة حسين، وفريدة هاني.

والجدير بالذكر أن فريقي الناشئات بالنادي الأهلي، تحت 17 و19 عامًا، فازا ببطولة الجمهورية للفرق لتنس الطاولة، كما فاز فريق الناشئين تحت 17 عامًا بالبطولة أيضًا، التي أقيمت مؤخرًا على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

ويقود جهاز تنس طاولة الأهلي أشرف عبد الفتاح مديرًا فنيًّا، وفتحي عبده مديرًا لقطاع الناشئين، وبسنت عثمان مدربة فريق تحت 15 عامًا، وعبد السلام مطاوع مدربًا لفريق تحت 13 عامًا، وأحمد حامد مديرًا إداريًّا، وعلي سمير إداريًّا.