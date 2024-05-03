نجم الأهلي يثير غضب جماهير الزمالك بسبب عبد الله السعيد

انتقد إبراهيم سعيد نجم الأهلي السابق مستوي عبد الله السعيد لاعب الزمالك بعد انتقاله للفريق خلال فترة الانتقالات الماضية.

وأضاف إبراهيم سعيد فى تصريحات تلفزيونية " عبد الله السعيد بعيد تمامًا عن كرة القدم، وللأسف نسي الكورة مع الزمالك، وتحس أنه لم ينسجم مع الفريق".

وتابع:" عبد الله السعيد بعيد أوي عن المستوى اللي كلنا نعرفه عنه والأزمة فين محدش عارف، ولو حد شايف أن عبد الله السعيد الصفقة الأفضل في الزمالك يبقى مش حقيقي".

حقق فريق الزمالك فوزا مثيرا على حساب البنك الأهلي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين امس الخميس، على استاد القاهرة، في ختام الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة، يحتل فريق الزمالك المركز الـ 12 في جدول الدوري برصيد 24 نقطة بعدما لعب 14 مباراة حقق الفوز في 7 لقاءات وتعادل في 3 مباريات وخسر 4 مواجهات.