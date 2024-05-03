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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي يقترب من الرحيل عن الفريق | لهذا السبب

الأهلي
الأهلي

كشف محمد عبد المنصف، نجم نادي الزمالك السابق، عن تلقي مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي، عرضًا مغريًا من أحد الأندية.

وقال محمد عبد المنصف، في تصريحات تلفزيونية "على مسؤوليتي الشخصية مصطفى شوبير تلقى عرض رسمي أو شبه رسمي من نادي سعودي يتواجد في منتصف الجدول، للانضمام له خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة"

وأضاف: "النادي الأهلي كان يتوقع أن العرض جاء لمحمد الشناوي، وليس مصطفى شوبير، ولكن النادي سعودي يرغب في ضم شوبير، لأنه صغير في السن وهو مستقبل حراسة المرمى خلال السنوات المقبلة".

ويستعد الأهلي لخوض مباراة الجونة، المقرر إقامتها مساء غدًا السبت، على استاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

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