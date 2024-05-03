ضم النني وعودة حمدي فتحي.. مفاجآت مدوية في خريطة صفقات الأهلي الصيفية

كشف الإعلامي إيهاب الكومي، عن مفاجأت مدوية في خريطة صفقات النادي الأهلي، والتي ينوي إبرامها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال إيهاب الكومي خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة «صدى البلد »، أن هناك اجتماعاً سوف تم عقده مع مارسيل كولر المدير الفني لعرض خطة الموسم الجديد عليه من بينهم تدعيم خط الدفاع وتم الاستقرار على كلاً من زين الدين بلعيد وإياد العسقلاني وعمر فايد مدافع المقاولون العرب السابق من أجل ضم 2 منهم في حالة رحيل محمد عبد المنعم .

وتابع الكومي، بأنه الأهلي ينوي ضم اللاعب محمد النني من نادي آرسنال الإنجليزي، على أن تقوم إحدى الشركات الراعية على تحمل راتبه وكذلك عودة حمدي فتحي ، أما الخط الأمامي فهناك بعض الأسماء المقترحة من بينهم عودة تريزيجيه ومعه محمد كانوتيه ..

وأضاف الكومي، بأنه تم الاستقرار على عدم تجديد عقد الفرنسي أنتوني موديست واعارة كريستو فيما يبقى موقف بيرسي تاو غامضاً حتى الآن .