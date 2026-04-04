أول تعليق من حازم إمام بعد تتويج ناشئي الزمالك بدوري أندية منطقة الجيزة

أكد حازم إمام مسؤول قطاعات الكرة بنادي الزمالك سعادته الكبيرة بتتويج فريق الناشئين مواليد 2010 بلقب دوري أندية منطقة الجيزة، بعد الفوز في المباراة النهائية على فريق نادي زد على ملعبه، مشيدًا بالأداء القوي والروح القتالية التي ظهر بها اللاعبون طوال مشوار البطولة.

وقال حازم إمام، في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي، إن هذا التتويج يُعد ثمرة العمل الكبير الذي يتم داخل قطاع الناشئين بالنادي، مؤكدًا أن الزمالك يملك دائمًا قاعدة مميزة من المواهب القادرة على تمثيل النادي في المستقبل.

وأضاف أن لاعبي فريق 2010 قدموا مباراة كبيرة في النهائي واستحقوا التتويج بالبطولة عن جدارة، موجّهًا الشكر للجهاز الفني والإداري واللاعبين على الجهد المبذول طوال الموسم.

كما وجّه حازم إمام الشكر إلى حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بعد تقديمه مكافأة مالية خاصة للاعبي الفريق من حسابه الشخصي عقب التتويج بالبطولة، تقديرًا لما قدموه من أداء مميز خلال البطولة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن قطاع الناشئين في الزمالك سيظل أحد أهم مصادر دعم الفريق الأول بالعناصر المميزة، وأن النادي سيواصل العمل على إعداد جيل جديد قادر على الحفاظ على اسم وقيمة القلعة البيضاء في المستقبل.