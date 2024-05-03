أقل من 2700 جنيه الحق اشتري|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بالصاغة

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر، بعد ان شهدت تراجعا، إذ هبط الجرام من عيار 21 ، بينما تراجع سعر الجرام من عيار 8 إلى أقل من 2700 جنيه نتيجة هبوط الأوقية عالميا تلامس 2300 دولار بعد أن سجلت نحو 2431 دولارا كأعلى سعر قبل أيام، فيما تراجع الجنيه الذهب.

سعر جرام الذهب

وتراجعت أسعار الذهب عيار 18 إلى 2,631 جنيها ، بعدما تجاوز الـ 2800 جنيه، ويظل متراجعا بقوة عن أعلى سعر في موجة الارتفاع التاريخية بنهاية يناير الماضي، والتي وصل خلالها إلى نحو 3500 جنيه بدون إضافات.

أسعار الذهب وعيار 21 الآن

أسعار الذهب اليوم عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 يبحث عنه الكثير عند شراؤه من محلات الصاغة، ويهتم الكثير بالبحث عن سعره، فهو يهم شريحة كبيرة من المصريين، لشراء المشغولات الذهبية المختلفة للمناسبات.

وعن سعر عيار 21 في مصر الآن، فهبط عن 3100 جنيه، ويكون حاليا متراجعا بفارق كبير أعلى قمة في نهاية يناير الماضي وهي 4050 جنيهًا بدون مصنعية، على خلفية هبوط الدولار وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية.

سعر الذهب الآن

وهبط الجنيه الذهب والمهم لدى فئة كبيرة من الراغبين في حفظ أموالهم واستثمارها، ويرغب الكثير في معرفة سعره يوميًا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية وبالمصنعية، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات ويكون من عيار 24.

سجل الجنيه الذهب تراجعا ليبدأ من نحو 24,720 جنيه بعد 24880 جنيه قبل ساعات بفارق 160 جنيها، فيما سجل 28000 جنيه للشراء في مارس، وبعد 30 إلى 32 ألف جنيه للشراء كأعلى سعر.

أسعار الذهب مباشر

وفي هذا التقرير نقدم لكم آخر أسعار الذهب بكافة الأعيرة دون أي مصنعية ، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير على مدار اليوم حسب حركة السوق سعر الاوقية عالميا:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الجمعة في مصر : 3,531 جنيها للشراء و 3,509 جنيها للبيع .

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الجمعة : 3,090 جنيها للشراء و 3,070 جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الجمعة : 2,649 جنيهًا للشراء و 2,631 جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام عيار 14 اليوم الجمعة : 2,060 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الجمعة عيار 24 : 24,720 جنيها للشراء و 24,560 جنيها للبيع.

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية

سعر مصنعية الذهب يضاف على كل جرام عند الشراء، ويبدأ من نحو 80 جنيها وقد يصل إلى 200 جنيه على المشغولات حسب المشغولات نفسها وكيفية صناعتها، والسبائك تكون من نحو 35 فيما فوق للأكثر من 100 جرام.