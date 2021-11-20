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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الإدارة الجامعية.. دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس بحلوان | الثلاثاء

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر نوفمبر 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.
ويتم تنفيذ هذه الدورات  تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى  رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.
و نوه المركز بأنه يتم التسجيل فى هذه الدورات التدريبية عبر هذا الرابط :
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6 .

الأحد.. جامعة حلوان تتابع دورة تدريبية حول كيفية حل المشكلات

وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر ابلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا  ، و يقام البعض منها حضوريا داخل قاعات الجامعة وسط اجرئات احترازية .
ومن هذه الدورات يطلق  المركز  يومى الثلاثاء و الاربعاء الموافقين   23 و24 نوفمبر، دورة تدريبية حول الادارة الجامعية وطرقها، بنظام الأون لاين من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا.

جامعة حلوان دورة تدريبية الادارة الجامعية و طرقها مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات البرامج التدريبية لشهر نوفمبر اخبار التعليم

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