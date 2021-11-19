دارين حداد: سعيدة باختلاف الأدوار التي أقدمها..فيديو

قالت الفنانة دارين حداد، إنني أقوم الأن بتصوير مسلسل في تونس، مؤكدة أن تلك التجربة سعيدة بها، خاصة انها سوف تتواجد في بلدها.

وأضافت دارين حداد خلال لقاء لها لبرنامج "سبوت لايت"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامية "شيرين سليمان"، انني شاركت مع الفنان شيكو في فيلم "حملة فريزر"، مشيرة إلى أنني أكون سعيدة باختلاف الأدوار التي أقدمها.

وتابعت دارين حداد ، “أنا رايحة ابو ظبي وهنصور مسرح استعراضي و هيكون معانا الفنان الكبير بيومى فؤاد والفنانة شيري عادل ووالفنانة سلوى خطاب”.

بعد ذلك التليفزيون

وأشارت دارين حداد إلى أنني أعشق الوقوف على المسرح ، معلقة "أنا بحب الجو بتاع المسرح والشعور بأن التعامل بشكل مباشر مع الجمهور وبالنسبة لي الأهم المسرح بعد ذلك السينما وبعد ذلك التليفزيون



