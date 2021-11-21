أغنى منجم كوبالت في العالم..الكشف عن تفاصيل صفقة ضخمة بين نجل بايدن والصين

كشف تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن شركة استثمارية مرتبطة بهانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، ساعدت شركة من الصين في الاستحواذ على أحد أغنى مناجم الكوبالت في العالم في الكونغو.

وقالت الصحيفة إن هانتر بايدن واثنين من الأمريكيين انضموا لشركاء صينيين في تأسيس الشركة الاستثمارية "BHR"عام 2013 وأطلق عليها رسميا "Bohai Harvest RST (Shanghai) Equity Investment Fund Management Company".

وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن معدن الكوبالت يعد مكونا رئيسيا في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية.

وأوضحت أن الأمريكيين الثلاثة الذين عملوا جميعا في مجلس الإدارة، يسيطرون على 30% من شركة "BHR" وهي شركة أسهم خاصة مسجلة في شنجهاي للاستثمارات، بينما بقية الشركة فهي مملوكة أو مسيطر عليها من قبل مستثمرين صينيين بينهم بنك الصين، وفقا للسجلات المودعة لدى المنظمين الصينيين.

وأضافت أن نتيجة هذه الصفقة أن استحوذت "China Molybdenum" على حصة 80% في "Tenke Fungurume Mining"، أحد أكبر منتجي الكوبالت في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأفادت الصحيفة بأن إحدى الصفقات المبكرة لشركة BHR كانت تمويل شركة تعدين فحم أسترالية تسيطر عليها شركة صينية مملوكة للدولة.

ولفتت إلى أن الشركة قامت بأحد أكثر استثماراتها نجاحا في عام 2016، عندما اشترت حصة في "CATL" وهي شركة صينية سريعة النمو وبيعت لاحقا، والتي تعد الآن أكبر صانع لبطاريات السيارات الكهربائية في العالم.

وفي الوقت الذي باعت فيه "BHR" حصتها عام 2019، كان هانتر بايدن يسيطر على 10% من الشركة عبر شركة Skaneateles L.L.C، وهي شركة مقرها واشنطن، ووتظهر سجلات الشركات الصينية أن Skaneateles لا تزال مالكا جزئيا لـ"BHR".

وقال كريس كلارك محامي بايدن الابن، إنه "لم يعد لديه أي مصلحة بشكل مباشر أو غير مباشر في BHR أو Skaneateles"، كما تظهر السجلات الصينية أنه لم يعد عضوا في مجلس إدارة BHR اعتبارا من أبريل 2020.

وصرح عضو سابق في مجلس إدارة BHR لصحيفة "نيويورك تايمز" بأن بايدن والمؤسسين الأمريكيين الآخرين لم يشاركوا في صفقة المنجم وأن الشركة حصلت على رسوم رمزية منها فقط، وقال إن الأموال ذهبت إلى الصناديق التشغيلية للشركة ولم يتم توزيعها على أصحابها.