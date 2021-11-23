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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اكتشف علاقتها بشخص آخر.. القبض على صاحب شركة ابتز موظفة بفيديوهات مخلة

صدى البلد

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على مالك شركة توريد، ابتز موظفة، بفيديوهات مُخلة، بسبب رفضها رد 25 ألف جنيه، حوّلها لها بموجب إيصالات بنكية، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل الطرفان إلى النيابة العامة التي تباشر التحقيق معهما. 

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا من موظفة، 28 عاما، تتهم فيه مالك شركة بابتزازها بفيديوهات مُخلة، وقالت إنها كانت تعمل معه، وابتزها بالفيديوهات، ما لم تدفع مبلغ 25 ألف جنيه.

وتمكن فريق البحث الجنائي، تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث واللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية، من ضبط مالك الشركة، الذي اعترف بارتكاب الواقعة، وكشف تفاصيلها خلال مناقشته.

واعترف المتهم، أنه ابتز الموظفة، بسبب رفضها رد مبلغ 25 ألف جنيه، حوله لها، وقدّم إيصالات بنكية تثبت صحة أقواله، وأضاف أنه طالبها برد المبلغ بعدما اكتشف أنها على علاقة بشخص آخر.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل الطرفان إلى النيابة العامة للتحقيق فيه، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

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