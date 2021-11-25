البدء في تنفيذ 5 طرق تنموية جديدة بمطروح.. تعرف عليها

بدأ جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى بمطروح العمل فى مشروع انشاء ( 5 ) طرق تنموية جديدة بغرب مطروح .

وأوضح آمون مرتضى أبو عمر رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى أن المشروع الجديد بمجموع اطوال 19 كيلو متر وبتكلفه استثمارية 25 مليون جنيه، لافتا أنه من المقرر أن تنتهى جميع الأعمال قبل 30 يونيو 2022 .

واضاف أن الهدف من الرصف لربط التجمعات البدوية بالمناطق النائية بالطرق الرئيسية للمساعدة علي توطين الأهالي بها و تسهيل انتقالاتهم و معيشتهم..

وأوضح أن الطرق المقرر رصفها

طريق تجمع لواج بطول 2.2 كم والذى يخدم تجمع عائلة لواج غرب مطروح

طريق العراوة بحري بطول 2.25 كم والذى يخدم تجمع العراوة بسيدى برانى

طريق اولاد شاهين بطول 2.7 كم والذى يخدم تجمع اولاد شاهين بالقطعاني بسيدى برانى

طريق عثمان ابو سطيل بطول 3.25 كم والذى يخدم تجمع الشرصات بسيدى برانى

طريق العجارمة بطول 8 كم والذى يخدم تجمع العجارمة مركز النجيلة.