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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق مبادرة الكشف عن فيروس سي لطلاب المدارس في مطروح

مبادرة الكشف على
مبادرة الكشف على فيرس سي بمطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  اليوم الأربعاء  انطلاق مباردة  رئيس الجمهورية  للكشف عن فيروس سى لطلاب الصف الأول الاعدادي بمدارس مطروح  للعام الرابع على التوالي  ضمن مبادرة 100 مليون صحة . لضمان الحفاظ على خلو مصر من فيروس "سي".

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وأوضحت الدكتورة سارة عبد الفتاح مدير  التأمين الصحى بمطروح أن المبادرة يتم تنفيذها تحت رعاية وزارة الصحة ،وتحت اشراف الدكتور العنانى إسماعيل مدير عام التأمين الصحى لشمال غرب الدلتا العامة للتأمين الصحي ، وذلك بالتنسيق مع مديريات الصحة والتربية والتعليم والمنطقة  الأزهرية بالمحافظة .  

و أضافت أن المبادرة تستهدف الكشف على    ١٣٠٨٥طالبا فى ١٦٢مدرسة  ومعهد ازهري على مستوى المحافظة من خلال فرق طبية  مدربة على اعلى مستوى للكشف عن فيروس سى، مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد بين الطلاب.


وأشارت إلي ان التحاليل تتم فى سرية تامة وبدون تدخل من أى عضو خارج فريق المسح والحالات  التى يتأكد من  ايجابيتها   يتم التواصل معها وعرضها على مركز الكبد بعيادة التامين الصحي لاستكمال الفحوصات والتحاليل وصرف العلاج والمتابعة مع العيادة بالمجان .


ومن جانبه أكد محافظ مطروح على تقديم كافة الدعم التيسيرات لإنجاح  أعمال الحملة بمدارس مطروح وتذليل أى عقبات لتحقيق الاهداف المرجوة منها والاطمئنان على صحة ابنائنا  الطلاب و لضمان الحفاظ على خلو مصر من فيروس "سي".

مبادرة الكشف على فيرس سي بمطروح
مبادرة الكشف على فيرس سي بمطروح
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