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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

برعاية الإمام الأكبر.. انطلاق حفل خريجي الثانوية وتكريم المتفوقين بمعاهد البعوث الإسلامية بالأزهر| صور

حفل تخرج خريجي الشهادة الثانوية
حفل تخرج خريجي الشهادة الثانوية
عبد الرحمن محمد

انطلقت فعاليات حفل تخرج خريجي الشهادة الثانوية وتكريم الطلاب المتفوقين بمعاهد البعوث الإسلامية بالأزهر الشريف، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر لشئون الوافدين، ورئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، وبحضور الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور أبو اليزيد سلامة، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية.

يقام الحفل بقاعة الأندلس بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، احتفاءً بالخريجين والمتفوقين من الطلاب الوافدين، وتقديرًا لجهودهم في تحصيل العلوم وتحقيق التميز العلمي.

يأتي الحفل تأكيدًا لاهتمام الأزهر الشريف برعاية طلابه الوافدين من مختلف دول العالم، ودعم تفوقهم العلمي والفكري، وإعدادهم ليكونوا سفراء للعلم والاعتدال في مجتمعاتهم، امتدادًا لرسالة الأزهر العالمية في نشر العلم وترسيخ قيم الوسطية والتعايش.

خريجي الشهادة الثانوية الأزهر الشريف حفل تخرج خريجي الشهادة الثانوية الطلاب المتفوقين

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