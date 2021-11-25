حملات مكثفة على المقاهى لضبط المخالفات في مطروح

ضبط 3 كافيهات مخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية بالغلق والتشميع بمطروح



قاد رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح حملة مكبرة ليلية بمشاركة الاجهزة الرقابية بمجلس المدينة وشرطة المرافق .



أسفرت الحملة عن ضبط 65 شيشة في 3 كافيهات بشارع التحرير والميناء القديم بالمخالفة للإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية لغلق وتشميع الكافيهات المخالفة لقرار مجلس الوزراء .

كما نظم مجلس المدينة حملة مكبرة ليلية علي شوارع شكري القوتلي والثانوية ووسط المدينة للمرور علي المحال التجارية وتم مصادرة اشغالات الطريق المخالفة ضمن جهود المدينة في فرض الانضباط والتأكيد علي ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في عدم احتلال الارصفة والتعدي علي حرم الطريق .

وشدد رئيس مدينة مرسي مطروح علي الرقابة المستمرة والدفع بحملات للمرور علي المحال التجارية والكافيهات والمقاهي لمتابعة مواعيد الغلق المحددة ، حيث يتعرض المخالفون لهذه المواعيد لتطبيق الإجراءات القانونية، الواردة بقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠١٩، تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل قوة وحسم.

وناشد جاب الله أصحاب المحال التجارية والكافيهات والمطاعم والمقاهي والمولات بالالتزام بمواعيد الغلق في تمام الساعة 10 مساء وعدم تقديم الشيشة تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء حفاظا على سلامة المواطنين من انتشار فيروس كورونا والا سيتم فورا تطبيق قرارات الغلق والتشميع .

وأشار أن ذلك ياتى تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالدفع بحملات مكبرة لضبط الكافيهات والمقاهي التي تستخدم الشيشة .