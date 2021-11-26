رئيس حزب الوفد: مصر أبهرت العالم في افتتاح طريق الكباش

أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن مصر جذبت أنظار العالم بأكمله، وأن الحضارة المصرية أبهرته بافتتاح مشروع طريق الكباش أمس، وأن أنجاز هذا الحدث التاريخى بهذه الصورة المشرفة التى ظهر عليها إنما يصدر رسالة جديدة للعالم أجمع أننا أمام جمهورية جديدة فى مصر يسودها الأمن والاستقرار وأننا نشهد نهضة كبرى فى كافة المجالات.

وأكد أبو شقة أن مصر تمضى بخطى واثقة وثابتة نحو النهضة والتقدم وتحقيق الإنجازات وراء الإنجازات فى ربوع الوطن بالكامل، فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال أبو شقة إن مصر استعادت مكانتها ليس على النطاق المحلى فقط، ولكن على الخريطة الدولية، من خلال استراتيجية مصرة تسير فى محاور عدة للنهوض بالقطاعات المختلفة، مؤكدا أن حفل طريق الكباش نجح فى لفت أنظار العالم بقوة إلى الأقصر، مدينة الشمس، وأنه سيتواكب - بالتأكيد - مع الحفل حدوث انتعاش كبير فى حركة السياحة الخارجية والداخلية وهذا له دلالة كبرى تقول للعالم إن مصر تعيش وتمارس كافة فعالياتها العالمية وإنها أصبحت مقصدا سياحيا نابضا بالحياة، وإن مثل هذه المناسبات التاريخية تعيد أمجاد مصر للصدارة.

وأضاف رئيس حزب الوفد أن اهتمام وسائل الإعلام والصحافة العالمية بهذا الحدث التاريخى لتحويل الأقصر إلى متحف مفتوح، هو تأكيد لنجاح مصر فى تخطى العديد من الصعاب والتصدى لكثير من التحديات سواء الداخلية أو الخارجية، مشيرا إلى أن كنوز مصر السياحية هى العمود الفقرى للسياحة فى مصر وأن ما حدث ويحدث معجزة بكل المقاييس، وأننا فى مصر أصبحنا نعيش بالفعل فى دولة جديدة وجمهورية جديدة عمادها قوة المشروعات القومية التى تتحقق على أرض الواقع، ومئات المشروعات التى تنفذ فى قرى مصر ضمن مشروع القرن «حياة كريمة» فى الريف المصرى.

وتطرق أبو شقة إلى المشروعات التاريخية التى تجرى على أرض مصر، بقيادة الرئيس السيسى، وفى مقدمتها إطلاق الجمهورية الجديدة من خلال تأسيس العاصمة الإدارية الجديدة، أولى المدن الرقمية التى ستنقل إليها مصر و13 مدينة جديدة مزودة بأحدث التقنيات والتى نقلت حياة المواطنين من العشوائيات إلى حياة جديدة، وفى قطاع الطاقة تم بناء كبرى المحطات الكهربائية التى جعلت مصر تتبوأ صدارة الدول المصدرة للطاقة، إضافة إلى تنفيذ أكبر شبكة من الطرق والكبارى والأنفاق والتى تصب فى صالح جذب الاستثمار الوافد إلى مصر، إضافة إلى استصلاح الأراضى وتوسيع الرقعة الزراعية من خلال مشروع المليون ونصف المليون فدان والأراضى الجديدة التى تم استصلاحها، بالإضافة إلى مشروع تبطين الترع الذى من المتوقع أن يوفر 5 مليارات متر مكعب، ناهيك عن بناء قوة مصر العسكرية وكسر شوكة الإرهاب على أرض مصر.

وأشاد «أبوشقة» بالمشاريع التى تنفذ على أرض الوطن، داعيا إلى استثمار هذه النجاحات التى تتحقق فى إعادة النظر إلى الكنوز الأثرية الكثيرة التى توجد فى مصر وتجديد الحدائق والمتنزهات مثل حدائق الحيوانات والأزبكية والأورمان، لتشكل خارطة مصر الجديدة فى ظل بناء الجمهورية الجديدة التى يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأكد أبو شقة أن مصر تبنى حضارة جديدة ترسخ لها على قواعد قوية وشامخة تستعيد من خلالها قيمة مصر وشعبها فى العالم بأكمله.

واختتم رئيس حزب الوفد قائلا: أفتخر بأننى مصرى وأننى شاهد على عظمة هذا الوطن، ويجب على كل مصرى أن يفتخر بأن القدر أسعده أن يعيش هذه اللحظات التاريخية، فى ظل هذه الجمهورية الجديدة، التى يرسخ قواعدها الرئيس السيسى يوما بعد يوم، لتبقى مصر كعبة أنظار العالم، فى حاضره ومستقبله.