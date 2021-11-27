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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بوسي شلبي لـ حسين ومصطفى فهمي: بشوات الفن

صدى البلد

حرصت الاعلامية بوسي شلبي علي مشاركة متابعيها صورة جديدة من مهرجان القاهرة السينمائي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و ظهرت بوسي شلبي  برفقة الفنان حسين فهمي وشقيقة مصطفي فهمي و أيناس الدغيدي ، و علقت علي الصورة قائلة : بشوات الفن .

حسين فهمي برفقة شقيقة مصطفى من مهرجان القاهرة السينمائي

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أثار الفنان مصطفى فهمي حالة كبيرة من الجدل على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 43، بعد ظهوره مع شقيقه الفنان حسين فهمي، في أول ظهور للأول بعد أزمة طلاقه من الإعلامية اللبنانية فاتن موسى.

شارك العديد من نجوم الفن، في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 43، وكان أول الحاضرين الفنان شريف منير، والإعلامية بوسي شلبي.

وكان أبرز الحضور في حفل إفتتاح الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، النجوم: (شريف منير، ماجد المصري وابنه، مصطفى فهمي، حسين فهمي، أحمد الفيشاوي وزوجته، نسرين طافش، درة، فيفي عبده، نادية الجندي، خالد سليم، مادلين طبر، محمد محمود عبد العزيز، بوسي شلبي، ظافر العابدين، تارا عماد، هاني مهنا، نور، دينا فؤاد، داليا البحيري و زوجها).

مصطفى فهمي
الإحصائية الكاملة للأفلام المشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي
كشف محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، عن الإحصائية الكاملة للأفلام المشاركة ضمن فعاليات الدورة الـ 43.

وقال "حفظي"، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمهرجان، إن إجمالي عدد الأفلام المشاركة هذا العام، ضمن فعاليات المهرجان؛ هو 98 فيلما، تمثل 63 دولة حول العالم، مقسمة كالآتي: 76 فيلما طويلا، 22 فيلما قصيرا.

وأوضح رئيس المهرجان، أن عروض الأفلام مقسمة كالآتي: 27 عرض عالمي أول، 7 أفلام عرض دولي أول، 44 فيلم عرض أول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، 15 فيلما تعرض للمرة الأولى في الدول لعربية وشمال إفريقيا.

 

فيلم افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي 43
اختار مهرجان القاهرة السينمائي، الفيلم الإسباني: المسابقة الرسمية، كفيلم افتتاح الدورة الـ 43.

ويُعرض الفيلم لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو فيلم روائي طويل، من إخراج ماريانو كوهن، وجاستون دوبرات، ومن بطولة بينيلوبي كروز، أنتونيو بانديراس، وأوسكار مارتينيز.

وتدور أحداث الفيلم حول رجل أعمال ملياردير يقرر أن يصنع فيلما ليترك بصمته، بحثا عن الأهمية والمكانة الاجتماعية.

 

تلقي لقاح كورونا شرطا لحضور الفعاليات
كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن الإجراءات الاحترازية، التي من المنتظر أن يتم تطبيقها والالتزام بها خلال فعاليات الدورة الـ 43، التي ستنطلق في الفترة من 26 نوفمبر الجاري، وحتى 5 ديسمبر المقبل.

وقالت سارة بسادة، نائب المدير التنفيذي للمهرجان، إن الشعار الذي سترفعه الدورة الـ 43، هو: التطعيم للجميع، حيث تم تطعيم كل العاملين والمشاركين ضمن المهرجان.

ولفتت إلى أن الضيوف الأجانب سيكونون مطالبين أيضَا بتلقي اللقاح، مؤكدة أنه في حالة ثبوت عدم تلقيهم له، فإنهم سيكونوا مطالبين بعمل تحليل Pcr، كل 72 ساعة، وهو ما ينطبق أيضًا على الجمهور المصري الذي سيتردد على فعاليات الدورة.

في نفس السياق، كشفت نائب المدير التنفيذي، أنه سيكون هناك مركزا للتطعيم في دار الأوبرا المصرية، بدأ العمل به منذ أيام؛ وهو ما منح فترة كافية للتطعيم قبل انطلاق فعاليات المهرجان اليوم.

فيما أكدت أن هناك أكشاك للتسجيل لتلقي اللقاح، ليس في دار الأوبرا فقط؛ وإنما في كل الأماكن التي ستستضيف فعاليات المهرجان، بما فيهم فندق إقامة الضيوف، ومركز التحرير الثقافي.

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