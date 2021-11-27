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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شكرا الجمهور الحبيب.. كريم عبد العزيز عقب تكريمه من مهرجان القاهرة السينمائي

صدى البلد

عبر الفنان كريم عبد العزيز ، عن فرحته وتقديره بالتكريم، في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ٢٠٢١.

ونشر كريم عبد العزيز عدة  صور أثناء تكريمة عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك و علق قائلا: جائزة التميز التي تحمل إسم الراحلة العظيمة فاتن حمامة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 43..شكرا إدارة المهرجان ..شكرا الموهوبة مني زكي .شكرا الجمهور الحبيب.
 

هاشتاج كريم عبد العزيز يتصدر الترند و مغردون : كاريزما السينما المصرية

أول تعليق من كريم عبد العزيز بعد التكريم في مهرجان القاهرة السينمائي .. فيديو

وكان قد عبر كريم عبد العزيز عن سعادتة ،  بكلمه في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ٢٠٢١، مساء امس الجمعة، قائلا :"بحمد ربنا، لاني وصلت، لما وصلت له، اليوم وواقف قدام حضراتكم".

وتابع الفنان كريم عبدالعزير، أنه :"عايز اشكر اسرتي وابويا اللي له فضل كبير عليا بعد ربنا، واللي حاضر للحفل الجميل ده"، قبل أن يصفق الحضور بحراره.

ووقف المخرج الكبير محمد عبد العزيز، تحية لنجله الفنان كريم عبدالعزير، والحضور، في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وانطلق امس الجمعة، حفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، بدار الأوبرا المصرية، في دورته الـ 43 نستعرض لكم أبرز وأهم الفعاليات على مدار أيام المهرجان، من خلال التقرير التالي:

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي من المقرر أن ينطلق في الفترة من 26 نوفمبر، إلى 5 ديسمبر ، عن إطلاق فعاليات يوم صناعة السينما للشباب، التي تقام للمرة الأولى ضمن النسخة الرابعة من أيام القاهرة لصناعة السينما، التي تقام في الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر بالشراكة مع مركز السينما العربية.
شارك العديد من نجوم الفن، في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 43، وكان أول الحاضرين الفنان شريف منير، والإعلامية بوسي شلبي.

وكان أبرز الحضور في حفل إفتتاح الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، النجوم: (شريف منير، أحمد الفيشاوي وزوجته، نسرين طافش، درة، فيفي عبده، نادية الجندي، خالد سليم، مادلين طبر، محمد محمود عبد العزيز، بوسي شلبي، ظافر العابدين، تارا عماد، هاني مهنا، نور، دينا فؤاد، داليا البحيري و زوجها).

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