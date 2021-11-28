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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

"محمد" من ذوي الهمم يناشد التضامن استخراج فيزا معاش تكافل وكرامة

صدى البلد

استغاث المواطن محمد الحديدى أحمد طافش، المقيم فى طنطا التابعة لمحافظة الغربية، من ذوي الاحتياجات الخاصة، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بوزارة التضامن لاستخراج فيزا تكافل وكرامة له رغم قبوله وتقديم جميع الأوراق.

يقول فى رسالته: "أنا من ذوى الاحتياجات الخاصة وأعول أسرة مكونة من زوجة وأطفال عندى إعاقة بتر متعدد الأطرف فى يدى وتم عمل تقرير طبي من مستشفى حكومى وتم عمل قومسيون طبى ومستحق طبيا وتم تسجيل الإعاقة بتاريخ 17/11/2020حيث إننى لم أقدر على العمل بسبب يدى ولدى طفلين وليس لى دخل آخر وجميع مستنداتى مستوفية لاستخراج فيزا معاش تكافل كرامة.


وأضاف: “أنا من مستحقي معاش تكافل وكرامة وتقدمت بجميع الأوراق الخاصة بالمعاش وتم قبولها على الموقع الإلكتروني وإخراج اسمها في كشوفات المقبولين بالتضامن الاجتماعي دون استخراج الفيزا الخاصة بها لأكثر من عام”.

 

وناشد محمد المسئولين بمجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي لمساعدته في الحصول على الفيزا الخاصة بها للحصول على معاش تكافل وكرامة.

 

للتواصل مع القارئ من خلال رقم
01203555082

 

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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