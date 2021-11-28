"محمد" من ذوي الهمم يناشد التضامن استخراج فيزا معاش تكافل وكرامة

استغاث المواطن محمد الحديدى أحمد طافش، المقيم فى طنطا التابعة لمحافظة الغربية، من ذوي الاحتياجات الخاصة، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بوزارة التضامن لاستخراج فيزا تكافل وكرامة له رغم قبوله وتقديم جميع الأوراق.



يقول فى رسالته: "أنا من ذوى الاحتياجات الخاصة وأعول أسرة مكونة من زوجة وأطفال عندى إعاقة بتر متعدد الأطرف فى يدى وتم عمل تقرير طبي من مستشفى حكومى وتم عمل قومسيون طبى ومستحق طبيا وتم تسجيل الإعاقة بتاريخ 17/11/2020حيث إننى لم أقدر على العمل بسبب يدى ولدى طفلين وليس لى دخل آخر وجميع مستنداتى مستوفية لاستخراج فيزا معاش تكافل كرامة.



وأضاف: “أنا من مستحقي معاش تكافل وكرامة وتقدمت بجميع الأوراق الخاصة بالمعاش وتم قبولها على الموقع الإلكتروني وإخراج اسمها في كشوفات المقبولين بالتضامن الاجتماعي دون استخراج الفيزا الخاصة بها لأكثر من عام”.

وناشد محمد المسئولين بمجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي لمساعدته في الحصول على الفيزا الخاصة بها للحصول على معاش تكافل وكرامة.

للتواصل مع القارئ من خلال رقم

01203555082

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