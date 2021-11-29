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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عودة الأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تزف بشرى حول الطقس غدا

الطقس غدا
الطقس غدا

تشهد الأحوال الجوية، اعتبارا من الطقس غدا الثلاثاء، انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، يصاحبه هدوء في سرعة الرياح وتحسن الاحوال الجوية أيضا مع اختفاء العوالق والشوائب التي تشهد الأجواء على معظم المحافظات على مدار اليوم، الاثنين.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس غدا، يكون معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يظل حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، أما خلال ساعات الليل، يكون الطقس غدا، مائل للبرودة على كافة الأنحاء.

مناطق الأمطار

ويشهد الطقس غدا، حسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويكون هناك فرص لسقوط الأمطار، خلال الطقس غدا، تكون خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، يصاحب ذلك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة أيضا.

درجات الحرارة

وتكون درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، والتي ستشهد تراجع في معدلات ارتفاعها عن اليومين الماضيين، بنحو 6 درجات مئوية، حيث تسجل كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 27 للعظمى والصغرى 17.

السواحل الشمالية 24 للعظمى والصغرى 15.

جنوب سيناء 30 للعظمى والصغرى 19.

شمال الصعيد 30 للعظمى والصغرى 14.

جنوب الصعيد 35 للعظمى والصغرى 15.

الطقس غدا درجات الحرارة هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية درجات الحرارة اليوم

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