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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لا تنخدعوا.. الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس بسبب ارتفاع درجات الحرارة

طقس اليوم
طقس اليوم

تشهد الأحوال الجوية، خلال طقس اليوم، الاثنين، ذروة الارتفاع فى درجة الحرارة لهذه الموجة الحارة التي تشهدها البلاد بالنسبة لهذا الوقت من العام  ولمدة 48 ساعة بدأت منذ صباح أمس الأحد، ومتوقع انتهاؤها مع صباح غد الثلاثاء.


وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم متوقع أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 درجة خلال فترة الظهيرة، وتسجل السواحل الشمالية ما بين 30 إلى 31 درجة، بينما يسجل شمال الصعيد 34 درجة، وجنوب الصعيد 36 درجة.

ويكون حالة طقس اليوم، حار على كافة الأنحاء نهارا، مائل البرودة خلال ساعات الليل.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من ظاهرة الشوائب العالقة التي يشهدها طقس اليوم، نهارا، سيكون تأثيرها على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد أيضا، حيث ستعمل على انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على الطرق.

وأشارت هيئة الأرصاد، أيضا حول طقس اليوم، أنه متوقع أن تنشط الرياح على مناطق من أقصى غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة هناك.

وأوضحت هيئة الأرصاد، إن الشوائب العالقة التي تشهدها الأجواء اليوم، هي نتيجة ارتفاع درجات الحرارة المفاجئ والغير معتاد عليه في مثل هذا التوقيت من العام، نتيجة وقوع البلاد تحت منخفض جوي.

ونصحت هيئة الأرصاد المواطنين، بعدم الانخداع، بارتفاع درجات الحرارة خلال طقس اليوم، وتخفيف الملابس وخاصة للأطفال وكبار السن لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، إن ارتفاع درجات الحرارة خلال طقس اليوم، على البلاد هو مؤقت، حيث أنه اعتبارا من غدا الثلاثاء، ستبدأ درجات الحرارة في انخفاضها التدريجي مرة أخرى ليعود الطقس مابين مائل للبرودة وبارد مع نهاية الأسبوع الجاري وخلال ساعات الليل أيضا. 

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