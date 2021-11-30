عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فراس سعيد: الموت حرمني من مشروع جديد مع حاتم علي والتمثيل كان أمنيته

فراس سعيد وإدوارد
فراس سعيد وإدوارد في حفل تكريم حاتم علي

قال الممثل السوري فراس سعيد، إن الموت حرمه من استكمال آخر مشروعاته التمثيلية مع المخرج الراحل حاتم علي. 

وأوضح فراس سعيد في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد على هامش عرض الفيلم الأخير للراحل حاتم علي، أنها كان يتواجد في القاهرة معه العام الماضي بعد انتهاء مهرجان القاهرة السينمائي، وكانا يخططان لمشروع فني جديد لم يمهله القدر الفرصة لاستكماله. 

ووصف فراس سعيد علاقته بالراحل حاتم علي بأنه كان صديقه، وقدم معه عدد من الأعمال الدرامية، وقال عنه أنه كان شخص جميل ومحترم وقريب من الناس، ويخلق أجواء رائعة في التصوير. 

وأشار فراس سعيد إلى أن حاتم علي كان من أكثر المخرجين نصيرا للممثل، ومثال للفنان المثقف، موضحا أنه سعيد بحضور عرض فيلمه الأخير الذي يقدم فيه دورا تمثيليا قائلا:" أعرف إنه بيحب التمثيل من زمان وكان من أمنياته العودة إليه". 

حرص العديد من النجوم والفنانين على الحضور في ليلة تكريم منصة شاهد VIP لذكرى المخرج السوري الراحل حاتم علي، وعرض آخر أفلامه "السلام عن طريق الشوكولاته أو Peace by Chocolate.

عرض فيلم Peace by Chocolate  مساء الاثنين، في قاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية، لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،  ضمن قسم العروض الخاصة، بالدورة الـ 43 بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

توافد على الحدث منذ بدايته عدد كبير من النجوم الذين عملوا مع الراحل حاتم علي في أعماله السابقة، وحرصوا على تقديم كل الود والاحترام والحديث عن ذكرياتهم معه، وعلى رأسهم جومانا مراد وأروى جودة وإلهام شاهين وفراس سعيد وأمير شاهين وإدوارد ودارين حداد وغيرهم من الفنانين.

أحداث فيلم “السلام عن طريق الشوكولاته” تدور بعد قصف مصنع الشوكولاته الخاص بأسرته، يكافح طارق حداد من أجل الاستقرار في بلدة صغيرة في نوفا سكوشا، إذ أنه عازم على تحقيق حلمه في أن يصبح طبيبا ولكن عندما أصر والده على أنه يجب عليه التركيز على النجاة، يتحرك طارق وعائلته لإعادة بناء شركة عصام للشوكولاته.

الفيلم من إخراج جوناثان كيجسر، الذي حضر العرض الخاص وأهدى الفيلم لروح الراحل حاتم علي، ووصف العمل بأنه رسالة أمل لكل اللاجئين وهو تكريم لمسيرة الراحل. 

تحل الذكرى الأولى لوفاة الراحل حاتم علي نهاية الشهر المقبل، وكان عرض آخر أعماله الذي يقدم فيه دور تمثيلي بمثابة تكريما لاسمه. 

وحرص النجوم على حضور عرض الفيلم والمشاركة بكلمات وداع والحديث عن الذكريات للراحل حاتم علي، ومن بينهم طارق إبراهيم مدير قناة MBC، ومدير المحتوى بمنصة شاهد vip.

وقال طارق إبراهيم خلال الاحتفالية إنهم يفخرون بأن مكتبة المنصة تضم العديد من أعمال الراحل حاتم علي، وحرصهم على الاحتفاء بآخر أفلامهم نابع من تقديرهم لمسيرته وأعماله العالمية.

فراس سعيد حاتم على منصة شاهد Peace by Chocolate أفلام حاتم علي

ترشيحاتنا

مصرع مصري في الكويت إثر انفجار لغم

أول تعليق من حسن شاكوش بعد حفله في موسم الرياض.. فيديو

آخر وقت لقيام الليل وحكم صلاة الوتر أولا .. الإفتاء تحسم الجدل

اقتصاد الإمارات|التشريعات الجديدة أحدثت نقلة نوعية في تعزيز النموذج الاقتصادي

زوجة محمد صلاح تتسلم جائزة القدم الذهبية | شاهد

التحالف العربي يعلن تنفيذ ضربات لأهداف مشروعة في صنعاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل المدارس وغلق المحال والأندية .. الرئيس السيسي يصدق على 25 إجراء لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

غلق المحال وتأجيل الدراسة وتقسيط فواتير الكهرباء والمياه.. 25 إجراء لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية في مصر

تزوجت ابن صديقتها.. كيف ردت ناهد فريد شوقي بعد ارتباط نجلها بسوسن بدر

غلق المحال وتأجيل سداد مقابل خدمات.. تفاصيل قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

زوجي يجبرني على مشاهدة أفلام ثقافية فماذا أفعل؟.. رد قوي من مبروك عطية| فيديو

درجة الحرارة تصل إلى الصفر.. هل بدأت موجة الطقس الأسوأ في التاريخ؟

هبوط تاريخي في أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

محمد صلاح يفوز بجائزة القدم الذهبية.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل الذكرى الأولى لوفاته.. جومانا مراد وأروى جودة وإلهام شاهين يكرمون حاتم علي

عائلة "التمساح".. صدى البلد داخل جناح مجمع الصناعات الهندسية لإدارة المركبات| فيديو وصور

الملك والدون.. لماذا يتغيب كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح عن حفل الكرة الذهبية؟

دوللي شاهين تخضع لجلسة تصوير على هامش ندوتها في صدى البلد

فيديو

لطيفة: أؤيد هانى شاكر فى قراراته تجاه أغانى المهرجانات | فيديو

غطوا أجسادهم بالرسومات .. نجوم أصابهم هوس الوشم والتاتو

تحمل 6 أفراد ومضادة للتفجيرات والألغام| سيناء 200 أول مدرعة مصرية 100%؜.. فيديو وصور

رقص وضحك وغناء.. أكرم حسنى فى ضيافة إسعاد يونس| فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

د. ماريان جرجس

حكاية شروق

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "8 ״

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أمجاد الأجداد تخطو طريق الكباش

اﻟﻤﺰﻳﺪ