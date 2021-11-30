فراس سعيد: الموت حرمني من مشروع جديد مع حاتم علي والتمثيل كان أمنيته

قال الممثل السوري فراس سعيد، إن الموت حرمه من استكمال آخر مشروعاته التمثيلية مع المخرج الراحل حاتم علي.

وأوضح فراس سعيد في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد على هامش عرض الفيلم الأخير للراحل حاتم علي، أنها كان يتواجد في القاهرة معه العام الماضي بعد انتهاء مهرجان القاهرة السينمائي، وكانا يخططان لمشروع فني جديد لم يمهله القدر الفرصة لاستكماله.

ووصف فراس سعيد علاقته بالراحل حاتم علي بأنه كان صديقه، وقدم معه عدد من الأعمال الدرامية، وقال عنه أنه كان شخص جميل ومحترم وقريب من الناس، ويخلق أجواء رائعة في التصوير.

وأشار فراس سعيد إلى أن حاتم علي كان من أكثر المخرجين نصيرا للممثل، ومثال للفنان المثقف، موضحا أنه سعيد بحضور عرض فيلمه الأخير الذي يقدم فيه دورا تمثيليا قائلا:" أعرف إنه بيحب التمثيل من زمان وكان من أمنياته العودة إليه".

حرص العديد من النجوم والفنانين على الحضور في ليلة تكريم منصة شاهد VIP لذكرى المخرج السوري الراحل حاتم علي، وعرض آخر أفلامه "السلام عن طريق الشوكولاته أو Peace by Chocolate.

عرض فيلم Peace by Chocolate مساء الاثنين، في قاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية، لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن قسم العروض الخاصة، بالدورة الـ 43 بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

توافد على الحدث منذ بدايته عدد كبير من النجوم الذين عملوا مع الراحل حاتم علي في أعماله السابقة، وحرصوا على تقديم كل الود والاحترام والحديث عن ذكرياتهم معه، وعلى رأسهم جومانا مراد وأروى جودة وإلهام شاهين وفراس سعيد وأمير شاهين وإدوارد ودارين حداد وغيرهم من الفنانين.

أحداث فيلم “السلام عن طريق الشوكولاته” تدور بعد قصف مصنع الشوكولاته الخاص بأسرته، يكافح طارق حداد من أجل الاستقرار في بلدة صغيرة في نوفا سكوشا، إذ أنه عازم على تحقيق حلمه في أن يصبح طبيبا ولكن عندما أصر والده على أنه يجب عليه التركيز على النجاة، يتحرك طارق وعائلته لإعادة بناء شركة عصام للشوكولاته.

الفيلم من إخراج جوناثان كيجسر، الذي حضر العرض الخاص وأهدى الفيلم لروح الراحل حاتم علي، ووصف العمل بأنه رسالة أمل لكل اللاجئين وهو تكريم لمسيرة الراحل.

تحل الذكرى الأولى لوفاة الراحل حاتم علي نهاية الشهر المقبل، وكان عرض آخر أعماله الذي يقدم فيه دور تمثيلي بمثابة تكريما لاسمه.

وحرص النجوم على حضور عرض الفيلم والمشاركة بكلمات وداع والحديث عن الذكريات للراحل حاتم علي، ومن بينهم طارق إبراهيم مدير قناة MBC، ومدير المحتوى بمنصة شاهد vip.

وقال طارق إبراهيم خلال الاحتفالية إنهم يفخرون بأن مكتبة المنصة تضم العديد من أعمال الراحل حاتم علي، وحرصهم على الاحتفاء بآخر أفلامهم نابع من تقديرهم لمسيرته وأعماله العالمية.