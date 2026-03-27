عصام عبد الله: المسرح ناقل للثقافة المصرية

أكد عصام عبد الله، رئيس جمعية هواة المسرح، أنه في 27 مارس من كل عام تأتي ذكرى اليوم العالمي للمسرح، وأن بداية المسرح المصري كان في عام 1870، وأن المسرح قدم قضايا كثيرة، وكانت هناك منافسات كثيرة بين الفرق، وكان هناك تنافس شريف بين الكتاب.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، وتقديم الإعلامي محمد جوهر، أن بعض النجوم كانوا يردّون على بعضهم من خلال الأعمال الفنية، مشيرًا إلى أن المسرح كان له تأثير كبير نظرًا لعلاقته المباشرة بالجمهور، خاصة في وقت لم يكن فيه تليفزيون.

وأوضح أن المسرح يُعد ناقلًا مهمًا للثقافة المصرية، لكنه حاليًا يحتاج إلى أدوات دعم، أبرزها الدعاية، فرغم انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، لا تزال هناك عروض مميزة تستحق انتشارًا أوسع.

ولفت إلى ضرورة زيادة التسويق للعروض المسرحية، مشيرًا إلى أن مستوى الكُتّاب لم يعد كما كان في الماضي.