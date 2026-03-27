قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار السلع التموينية لشهر أبريل 2026 داخل منظومة الدعم
سعر الذهب الان في مصر.. عيار 21 يهبط
انخفاض قادم فى أسعار الدواجن | كم سيصل سعر الكيلو؟.. إليك التفاصيل
حكم الصلاة خلف موقد النار والمدفأة الكهربائية.. الأزهر يوضح
الكويت.. مسيرات تهاجم ميناء الشويخ
ألمانيا: الاتصالات غير المباشرة بين أمريكا وإيران مؤشر إيجابي لقرب نهاية الحرب
الأرصاد: استمرار الأجواء الباردة خلال طقس الأسبوع المقبل
بعد ارتفاع رمضان .. هبوط كبير في أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم
موعد إغلاق المحلات.. تفاصيل القرار وموعد التطبيق
للمرة الثانية.. حزب الله يعلن قصف مستوطنة كريات شمونة بالصواريخ
السعودية.. اعتراض وتدمير 11 مسيرة في المنطقة الشرقية
مباراة ودية قوية لمنتخب مصر أمام السعودية.. الموعد والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

مسؤول سابق بـمكتب التحقيقات الفيدرالي عن حرب إيران: منطق القوة يهيمن عالميًا

البهى عمرو

قال المسؤول السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي، جوناثان تي جيليان،  إن الرئيس الأمريكي  دونالد ترامب يمتلك “كل الأسباب والدوافع” لتنفيذ عمليات عسكرية ضد إيران، في ظل تصاعد التوترات الدولية.

وأوضح خلال لقاء على شاشة القاهرة الإخبارية ، أن المشهد العالمي الحالي لم يعد تحكمه قواعد القانون الدولي بقدر ما تفرضه موازين القوة، مشيرًا إلى أن القرارات الكبرى باتت تُبنى على اعتبارات الردع وحماية المصالح أكثر من الالتزام بالنصوص القانونية.

وأضاف جيليان أن ما يدفع أي رئيس أميركي، وفي مقدمتهم ترامب، هو إدراك حجم التهديدات التي قد تمس الأمن القومي الأميركي، معتبرًا أن إيران كانت مسؤولة – بحسب وصفه – عن استهداف مصالح أميركية عبر وكلائها في مناطق مختلفة من العالم.

وأكد أن تزايد قدرات طهران العسكرية، سواء في مجال الصواريخ الباليستية أو النفوذ الإقليمي، يمثل مصدر قلق متصاعد يستدعي تحركًا حاسمًا لاحتواء تلك التهديدات.

وأشار إلى أن استمرار إيران في تطوير قدراتها العسكرية، إلى جانب ما وصفه بتصاعد وتيرة العنف المرتبط بها، يضع صناع القرار في واشنطن أمام خيار استخدام القوة كوسيلة للردع.

ولفت إلى أن تجاهل هذه التطورات قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد، ما يجعل التحرك العسكري – من وجهة نظره – خيارًا مطروحًا بقوة لمنع تفاقم الأوضاع.

وفي سياق متصل، قارن جيليان بين الحالة الإيرانية وتجارب أخرى مثل فنزويلا في عهد نيكولاس مادورو، معتبرًا أن تصاعد التوترات في مثل هذه الدول يمنح الإدارة الأميركية مبررات إضافية لاتخاذ مواقف أكثر صرامة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن ترامب، في حال عودته إلى السلطة، قد يجد نفسه مدفوعًا لاتخاذ قرارات عسكرية مماثلة، في إطار ما وصفه بحق الدفاع عن المصالح الأميركية ومواجهة التحديات الدولية المتزايدة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بعد ارتفاع رمضان .. هبوط كبير في أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم

الطماطم

كيلو الطماطم بكام النهارده؟.. أسباب ارتفاعها بالأسواق| وهذا موعد الانخفاض

الاهلي والزمالك

لاعب سوبر.. نجم الأهلي السابق أولى صفقات الزمالك الصيفية

أبو الهول

هل يختبئ شقيق أبو الهول تحت الأهرامات؟.. مصر على أبواب اكتشاف أثري ضخم

كنز الصين

اكتشاف كنز ثمين في الصين يغير خارطة الاقتصاد العالمي .. ما القصة؟

سعر الذهب

5798 جنيهًأ .. سعر أوسط عيار ذهب في الصاغة اليوم

الاهلي

بعد زلزال الترجي.. رحيل محمد شكري وأحمد عيد من الأهلي

سعر الدواجن

120 جنيهًا .. رسميا سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم

ترشيحاتنا

بدء غلق المحلات 28 مارس 2026.. المواعيد والاستثناءات

حالة الطقس الخميس .. أمطار ورعد وبرد في هذه الأماكن

تبكير صرف مرتبات أبريل ومايو 2026.. مواعيد رسمية وخطة الصرف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب : لن تنسى أمريكا مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة كاروماما الأولى

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رئيس بحجم مصر

الكاتب الصحفي أسامة شرشر

أسامة شرشر يكتب : الدفاعات العسكرية الخليجية مفاجأة الحرب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : مصر بين الماضي والحاضر

المزيد