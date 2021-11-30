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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

حنان حافظ تشارك بكتاب "عودة من جديد" في معرض القاهرة

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثًا كتاب "عودة من جديد"، للكاتبة حنان حافظ للمشاركة به في الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر إقامته نهاية يناير المقبل، بمركز المعارض الدولي بالتجمع، بمشاركة المئات من دور النشر المصرية والعربية والأجنبية.

الكتاب يتناول حكايات العديد من الأشخاص الذين تعرضوا لأزمات كبرى في حياتهم، كادت أن تطيح بهم، أو تقضي عليها، وكيفية التغلب على تلك المحن للعودة للحياة من جديد.

ويكشف الكتاب عن حكايات لأشخاص من ذوى القدرات الخاصة، أصابهم الإحباط، والاكتئاب نظرًا لتنمر بعض الأهالي عليهم، واستطاعوا الخروج من تلك الحالة، وحققوا ذاتهم، رغم إعاقتهم، وما بهم من ألم، وحققوا العديد من النحاجات فشل الكثير في تحقيقها.

حكايات هؤلاء الأبطال، تتنوع في الفئات العمرية والمحافظات، وأماكن سكنهم.

الكتاب يعرض في الدورة الـ53 من معرض القاهرة، الذي يشهد اليونان ضيف شرف، واسم الكاتب الكبير يحيى حقي شخصية له، ويشهد إقامة العشرات من  بل المئات من الفعاليات الثقافية والفنية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، للحماية من فيروس كورونا.

كتاب عودة من جديد حنان حافظ معرض القاهرة الدولي للكتاب مركز المعارض الدولي بالتجمع دور النشر المصرية والعربية والأجنبية

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