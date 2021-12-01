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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية يلتقي سفير سريلانكا لدى المملكة

صدى البلد

التقى الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبد الرحمن المرشد في مقر الصندوق السعودي للتنمية اليوم بسفير جمهورية سريلانكا لدى المملكة باكير محي الدين أمزا.


وبحث الجانبان خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والمشاريع التنموية القائمة والمقدمة من قبل حكومة المملكة عبر الصندوق السعودي للتنمية التي تهدف إلى الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة بجمهورية سريلانكا.


من جهته ثمن سفير جمهورية سريلانكا الجهود التي تقوم بها حكومة المملكة من خلال الصندوق لدعم الدول الصديقة عبر المشاريع التنموية.


يذكر أن الصندوق قدّم (15) قرضاً تنموياً في جمهورية سريلانكا بهدف تمويل عدد من المشاريع في قطاعات المياه والصحة والطاقة والنقل والتعليم.

الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبد الرحمن المرشد سفير جمهورية سريلانكا محي الدين أمزا الصندوق السعودي للتنمية

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