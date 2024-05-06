مضادة للآفات.. أشجار الجاكرندا في الربيع تجذب زوار مدينة الإسماعيلية

تحولت أشجار "الجاكرندا" في مدينة الإسماعيلية، بألوانها الزاهية وكثافتها اللافتة، إلى وجهة يومية لقاصدي جمال الطبيعة وقضاء أوقات ممتعة وسط الغابات البنفسجية التي انتشرت في حدائق نمرة 6 والطريق الدائري.



وانتشرت أشجار الجاكرندا بلونها البنفسجي الباهي بالإسماعيلية معلنّة دخول الربيع، والتي تستمر شهرًا كاملًا من كل عام، يجذب الزوار والمواطنين.



وتزرع البذور في التربة الطينية وتتحمل العيش في التربة الرملية وفي التربة القلوية قليلاً، وهي متوسطة التحمل للجفاف ومنخفضة التحمل للملوحة وجيدة التحمل للأجواء الباردة



وحولت أشجار الجاكرندا مدينة الإسماعيلية إلى لوحة من الجمال وأضفت عليها نوع من السحر والبهجة بالتزامن مع احتفالات الربيع و شم النسيم.

من جانبه قال المهندس محمد فؤاد، خبير زراعي، ان شجرة الجكراندا جميلة فعلا وليها ريحة وطاردة ومقاومة للافات اصلها البرازيل ودرجة الحرارة المناسبة لها ٢٥ وتتحمل الي ٤٠ درجة، وتزهر ازهار بنفسجية في اخر الربيع، وتعطي شكل جمالي مميز مع اشجار البتسوانا الحمراء.

أضاف محمد فؤاد تتكاثر هذه الشجرة طبيعيًا بالبذرة في شهري مارس وأبريل.

وقد ساعد المناخ المعتدل في أبها خلال فصلي الربيع والصيف في نجاح أمانة منطقة عسير في استزراع هذا النوع من الأشجار، وعملت الأمانة على توسيع نطاق زراعته حتى شمل الكثير من الطرق الرئيسة والمرافق العامة والحدائق والميادين.

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