انخفاض في درجات الحرارة وسقوط الأمطار.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس

حذر الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس بداية من مساء يوم الأربعاء على البلاد.

وقال محمود شاهين، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الورد" المذاع عبر شاشة "TeN"، الأربعاء، إن البلاد ستشهد طقساً بارداً بداية من مساء اليوم، موضحا أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضات ملحوظة.

السواحل الشمالية

وأضاف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أن السواحل الشمالية ستشهد فرص خفيفة لسقوط الأمطار أيضا لذلك وجب الحذر من هذا الأمر، متابعا أن الأمطار المتساقطة لن تؤثر على الأنشطة اليومية.

وأكمل الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أنه بناء على هذا الأمر لا ننصح بممارسة رياضة الصيد اليوم بشواطىء البحر المتوسط، مناشدا من يتواجد خارج المنزل ليلا أن يرتدي الملابس الشتوية.

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