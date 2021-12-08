عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

11 ديسمبر.. كلية التربية الفنية بالزمالك تطلق ملتقى التوظيف للخريجين

جامعة حلوان
جامعة حلوان

داخل كلية التربية الفنية بجامعة حلوان، ينطلق ملتقى التوظيف الثاني لطلابها، يوم 11 ديسمبر الجاري؛ بهدف توفير فرص عمل مميزة للطلبة، ويقام الملتقى، بحضور مجموعة من المؤسسات والشركات والمدارس وأصحاب المشاريع والمهتمين بتعيين خريجي كلية التربية الفنية، وذلك في إطار التعاون المجتمعي لإتاحة فرص العمل والتدريب وإعداد وتشجيع الطالب المبدع أن يكون مفيدا ومنتجا من خلال مد الطالب والخريج بالخبرات.

ويقام الملتقى تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة و الدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية، وتحت إشراف الدكتورة مها مزيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور إلهامي صباح مدير وحدة الخريجين وفريق عمل من أعضاء هيئة التدريس والطلبة الخريجين من المتطوعين.

ويتيح ملتقى التوظيف الفرصة لأصحاب المشروعات والشركات والمؤسسات المهتمة بمعرفة دور خريج التربية الفنية وإمكاناته فى شتى المجالات، بالإضافة إلى إقامة دورات تنشيطية وتدريبية وتنموية لخدمة الطالب والخريج خلال ملتقى التوظيف الثاني والذي يعد فرصة لإبراز مشروعات الطلاب والخريجين.

ويحتوي الملتقى علي العديد من الفعاليات والأنشطة مثل إقامة معرض من أعمال الخريجين المتميزين في سوق العمل بحضور العديد من الشركات والجمعيات والمدارس للمشاركة في هذا اليوم بهدف توظيف عدد من الخرجين وإقامة مجموعة من ورش العمل في تخصصات الكلية المختلفة، وتنظيم عدد من الندوات قبل واثناء انعقاد الملتقى منها عن كيفية كتابه الcv والمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال والتسويق الالكتروني وكيفيه عمل دراسة الجدوى، كما سيتم استضافة مجموعة من الخريجين المتميزين في سوق العمل لعرض خبراتهم في المجالات المختلفة.

حلوان جامعة حلوان عميد كلية التربية رئيس الجامعة كلية التربية الفنية

ترشيحاتنا

رئيس القابضة للصناعات الكيماوية يكشف تفاصيل طرح 10% من أبو قير للأسمدة بالبورصة|فيديو

سقط جثة هامدة.. مصرع طفل أثناء لهوه خارج المنزل في سوهاج

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-12-2021

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 8- 12- 2021 والقنوات الناقلة

هل المبلغ المدخر لشراء شقة الزواج يجب فيه الزكاة؟.. الأزهر يجيب

خطة النواب تناقش الحساب الختامي لهيئات الاستثمار والمناطق الحرة..الأسبوع المقبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يتم تعطيل الدراسة بمدارس القاهرة غدا؟.. المحافظة تجيب

بسبب الطقس.. تعطيل الدراسة غداً بكليات جامعة الإسكندرية

بسب سوء الأحوال الجوية..تعطيل الدراسة غدا في 4 محافظات

الأقمار الصناعية ترصد| عاصفة باردة وأمطار تضرب البلاد خلال ساعات

تحسباً لسوء الأحوال الجوية.. محافظ كفرالشيخ يقرر تعطيل الدراسة غدا

أول قرار من كيروش عقب تعادل منتخب مصر أمام الجزائر بكأس العرب

تذكروا هذا التاريخ.. مسافر عبر الزمن يحذر من كارثة كونية يوم 25/12/2021

فرض الإجازات.. لجنة مكافحة كورونا تعلن موعد تطبيق خطة التعامل مع زيادة الإصابات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صاحب مشهد السحل.. لماذا رفض يوسف شاهين كتابة اسم كرم مطاوع على فيلم الأرض؟

بحضور يسرا ولبلبة.. العرض العربي الأول لفيلم صالون هدى بالبحر الأحمر السينمائي|شاهد

محطات من حياة غواص فى بحر النغم.. ما سبب القطيعة بين عمار التشريعي ووالدته؟

الفرن الطين ورحلة عناء ربة المنزل لإخراج أشهى خبز وأجمل فطير|نوستالجيا

فيديو

ما قصة أطول شقيقين في مصر.. رحيل الأخت والأخ ينتظر معجزة| فيديو جراف

إنقاذ 10 أشخاص بينهم 5 أطفال إثر حريق فى عقار بمدينة نصر .. فيديو

أبرزها إلغاء التشعيب .. قرارات عاجلة من وزارة التعليم لـ طلاب الثانوية العامة

أمواج بارتفاع 5 أمتار.. الرياح تصل لـ 70 كم في الساعة بالإسكندرية

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ