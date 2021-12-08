ضبط موظف مكّن مواطناً من الاستيلاء على أرض أملاك دولة بقيمة 8 ملايين جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والفساد الوظيفى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام مسئول تنظيم بإحدى الوحدات المحلية بسوهاج باستغلال موقعه الوظيفى وطبيعة عمله ، والتواطؤ مع (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج) ، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية لتعديه على مساحة (103) أفدنة أرض أملاك دولة خارج الزمام دون تقنين أو سند ملكية لتلك المساحة وتقدر قيمتها بمبلغ (7,725) مليون جنيه وقيامه ببناء منزل وسور على مساحة كبيرة منها الأمر الذى أدى إلى الإضرار بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.

تأكد ذلك بسؤال رئيس الوحدة المحلية المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.