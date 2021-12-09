بوليستار 2 الكهربائية تزيد من قوتها لتتحدى تسلا 3

شهدت السيارات الكهربائية مؤخراً طفرة كبيرة غير مسبوقة وذلك بفضل دخول الكثير من العلامات التجارية الشهيرة مجال تصنيعها وتطويرها، مما أدى الى زيادة قوة المنافسة وشراستها، حيث تسعي كل شركة الى تصدر قائمة المنافسة والتفوق على باقي المتنافسين.

سينعكس ذلك إيجابيا على المستخدم العادي وسيشجع الناس على اقتناء السيارات الكهربائية في المستقبل، بسبب اعتبارها سيارات صديقة للبيئة بدلاً من السيارات التقليدية المعتمدة على محركات الاحتراق الداخلي التي تنتج الغازات الدفيئة الضارة مثل غاز ثاني أكسيد الكربون.

وفي ظل تلك المنافسة الشرسة بين الشركات المصنعة للسيارات، حصلت سيارة بوليستار 2 الكهربائية على ترقيات جديدة أكثر قوة من السابق لتتمكن من منافسة سيارة تسلا موديل 3، وجاءت الزيادة بمعدل 67 حصاناً، وتمت معاينة واختبار الإضافات الجديدة خلال فعاليات مهرجان Goodwood للسرعة.

المواصفات الميكانيكية لبولستار 2 وتسلا 3

تستمد سيارة بولستار 2 المعدلة قوتها من محرك بقوة 473 حصانًا (350 كيلو وات)، وعزم أقصى للدوران يصل الى 680 نيوتن/متر، بينما تستمد تسلا 3 قوتها من محرك بقوة 450 حصان وعزم أقصى للدوران يصل الى 639 نيوتن/متر، ويمكنها التسارع من وضع الثبات حتى 100 كيلومتر/ساعة في خلال 3.3 ثانية مقابل 4.4 ثانية لوليستار 2.

تعتبر بوليستار 2 جاهزة تماماً لدخول مرحلة الإنتاج النهائية تمهيداً للإطلاق الرسمي في الأسواق الأوربية وفقاً لما قالت الشركة، وسيتم عرضها في بلدان أخرى مستقبلاً، وسيتم إتاحة إمكانية الوصول إلى متجر الويب Polestar Extras من الحصول على الترقية، والتي من المتوقع أن تكلف ما يعادل 1000 يورو مع بعض الاختلافات الطفيفة من سوق لآخر.