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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غير مفهومة..رسالة نارية من ويجز لـ رامي صبري بعد انتقاده "كيفي كدة"

ويجز ورامي صبري
ويجز ورامي صبري

خرج  مغني الراب ويجز عن صمته ورد  على انتقادات الفنان رامي صبري لأغنيته كيفي كدة حيث وصفها الأخير بانها غير مفهومة و مقتبسة من أعمال أجنبية.

قال ويجز في فيديو بث مباشر عبر حسابه على «إنستجرام»، إنه شخص يتعرض لانتقادات عديدة ولا يتعامل مع ذلك بحساسية، ومؤمن بحرية التعبير عن الرأي، ووجه حديثه لـ «صبري»: «الكلام مزعلني لأنه طالع منك، والمفروض إنك شخص مختص، محدش ياخد عني فكرة من أغنية واحدة ويدخل يسمع باقي الأغاني اللي قدمتها ويشوف ويفهم اللي أنا بعمله، أنت راجل مختص في حتة كبيرة اعمل بحث قبل أن تتحدث عني، يفرق معايا لأنك تعني لي شيء».

وأشار ويجز خلال حديثه إلى أنه في النهاية هم يعملون في مجال الترفيه وليس من المفترض أن تحمل أغانيهم رسائل ولكن هناك أعمال غنائية قدمها بها كلام هام: «وفي أغاني بقول فيها حاجات وبسقف لنفسي إني قدرت أكتب الكلام ده

رامى صبرى يتحدث عن ويجز 

قال الفنان رامي صبري إنه لا يسمع أغاني المهرجانات الشعبية.

وأضاف رامي صبري في تصريحات لراديو إنرجي: "مش بسمع مهرجانات خالص، أنا رجل متخصص في المزيكا، ودرست تأليف موسيقي وأذني لا تستحمل المهرجانات فهي تحمل دوشة في الكلام ومفهاش ترتيب وكمان فيها الكثير من الكلام والألفاظ الخادشة".

وتابع: "لكن اللي بيعجبني ويجز على الرغم من عدم وضوح كلمات أغانيه، هو مش بيقول حاجة ولكن ويجز يقدم مزيكا ممكن حد يسمعها، على الرغم من انها في الكثير من الأوقات مقتبسة من أغاني أجنبية".

 

حفل ويجز فى رأس السنة 

يحيى مغنى الراب “ويجز” حفلا غنائيا يوم ٣١ من الشهر الجارى فى فاميلى بارك بالرحاب، وتأتى سعر التذاكر ما بين ٣٠٠ إلى ٥٠٠ جنيه.

وكشف المطرب ويجز أن الموسيقى التي يقدمها ربما تكون جديدة حاليا، ومن يقدمها أيضا يعدون على أصابع اليد الواحدة، ولكن سيأتي يوم وتصبح منتشرة ويحترفها عدد كبير من المطربين. 

وقال ويجز، خلال ندوته ضمن فعاليات ملتقى صناعة الإبداع: “أتوقع أن انتهى خلال 4 سنوات ويأتي بعدي عدد من المطربين”. 

وتحدث مغنى الراب ويجز عن تجربة التمثيلية في مسلسل “بيميو” مع المخرج عمرو سلامة.

وقال ويجز: “عمرو سلامة حمسني للتجربة وقال لي إنني سأقدم أمرا جيدا، لكن لم أكن واثقا من نفسي وبعد ذلك وجدت الأمور لطيفة في الكواليس وعشت مع الأبطال وفريق العمل لحظات جيدة”.

وأضاف: “هناك أوقات طلبت مني مشاعر مختلفة، فمرة أكون شجاعا وأخرى أكون خائفا وغيرها، وبالنسبة لي التمثيل مختلف عن المزيكا فأنا في الأخير أضع مشاعر صادقة”.

وكشفت منصة شاهد vip  عن موعد عرض مسلسل “بيمبو”، الذى يقوم بإخراجه عمرو سلامة، حيث من المقرر عرض أولى حلقات المسلسل يوم 21 ديسمبر المقبل.

مسلسل بيمبو 

ونشر عمرو سلامة، بوستر مسلسل بيمبو الذي ضم كلا من الفنان أحمد مالك، وويجز، وهدى المفتي، وعلق عليه قائلاً: “سيداتي آنساتي سادتي… نقدم لكم أول بوستر لمسلسلنا الجديد (بيمبو) من أعمال منصة شاهد VIP الأصلية، إنتاج شركة دائرة ميم الإبداعية وشركة فيلم فاكتوري.. رهاننا أنكم سترون عمل مختلف جدا.. جدا”.

وأضاف: “مسلسل “بيمبو” بطولة أحمد مالك، وهدى المفتي، وويجز، وأيضا عدد كبير من ضيوف الشرف والوجوه الجديدة، تأليف محمد أديب ومعه عدد من الكتاب الشباب الرائعين، وتشارك معي المخرج الرائع عمر رشدي في إخراج حلقات من المسلسل”.

ويجز رامي صبري مغني الراب ويجز مقتبسة من أعمال أجنبية غير مفهومة

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