مفوضة الاتحاد الأوروبي: الشراكة الاستراتيجية مع مصر فتحت فرصا كبيرة لاقتصادتنا

علق الإعلامي أحمد موسى، على مشاركة النائب محمد أبو العينين رئيس الجمعية البرلمانية لدول الاتحاد من أجل المتوسط في مؤتمر مبادرة البحار الثلاثة التي تقع بين «البطيق والأدرياتيكي، والبحر الأسود» والذي عقد في العاصمة زغرب بكرواتيا و تضم 13 دولة جميعها من دول الاتحاد الأوروبي.

وعرض الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، كلمة دوبرافكا شويتسا» مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، وقالت :" أوروبا تواجه اليوم تحديا تنافسيا كبيرا ونواجه تهديدات متزايدة ونواجه أزمة طاقة لا تبدو أنها في طريقها إلى التراجع".

وأضافت :" يجب علينا ان نعزز اقتصادتنا وأن نقوم بتحسين ربط السلع ورؤس الأموال والخدمات ويجب ان تمتد مبادرة البحار الثلاثة بشكل أوسع لتتصل بمنطقة البحر المتوسط ومن خلالها على افريقيا والخليج والهند ".

وتابعت :" جنوب المتوسط يمتلك بعضا من أرخض وأغنى مصادر الطاقة المتجددة في العالم بتكلفة أقل بنسبة 30 إلى 40 % مقارنة باوروبا"، مضيفة:"والشراكة الاستراتيجية مع مصر فتحت فرصا كبيرة لاقتصادتنا ".

