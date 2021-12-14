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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برشلونة يواجه بوكا جونيورز في كأس مارادونا بالرياض ..الليلة

فريق برشلونة
فريق برشلونة

يلتقي فريق برشلونة الإسباني مع نظيره بوكا جونيورز الأرجنتيني، اليوم، "الثلاثاء"، في تمام السابعة مساء، على ملعب مرسول بارك، بالمملكة العربية السعودية، في بطولة كأس مارادونا.

ويعد برشلونة وبوكا جونيورز ضمن أبرز المحطات الرياضية المهمة للأسطورة الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، الذي رحل عن عالمنا منذ عاما.

وشهدت قائمة برشلونة، تواجد البرازيلي داني ألفيس للمرة الأولى، والذي عاد للنادي الكتالوني، بقرار من تشافي هيرنانديز المدير الفني للبوجرانا، ويحق له المشاركة الرسمية مع البارسا بداية من يناير المقبل.

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داني ألفيش يزين قائمة برشلونة لكأس مارادونا لأول مرة

وجاءت قائمة برشلونة لمواجهة بوكا جونيورز كالتالي:

تير شتيجن - دست - بيكيه - أراوخو - بوسكيتس - بويج - ديمبلي - ألفيس - ديمير - نيتو - كوتينيو - لينجليت - لوك دي يونج - فرينكي دي يونج - مينجويزا - أومتيتي - جارسيا - بينا - نيكو - جوتجلا - جافي - بالدي - أخوماش - سانز - كوماس - مارمول - ماتيوس - خايمي. 

يذكر أن المملكة العربية السعودية، تستضيف أيضا مباراة نجوم النصر والهلال ضد فريق باريس سان جيرمان بكامل نجومه، في شهر  يناير المقبل ضمن فعاليات موسم الرياض.

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