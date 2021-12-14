برشلونة يواجه بوكا جونيورز في كأس مارادونا بالرياض ..الليلة

يلتقي فريق برشلونة الإسباني مع نظيره بوكا جونيورز الأرجنتيني، اليوم، "الثلاثاء"، في تمام السابعة مساء، على ملعب مرسول بارك، بالمملكة العربية السعودية، في بطولة كأس مارادونا.

ويعد برشلونة وبوكا جونيورز ضمن أبرز المحطات الرياضية المهمة للأسطورة الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، الذي رحل عن عالمنا منذ عاما.

وشهدت قائمة برشلونة، تواجد البرازيلي داني ألفيس للمرة الأولى، والذي عاد للنادي الكتالوني، بقرار من تشافي هيرنانديز المدير الفني للبوجرانا، ويحق له المشاركة الرسمية مع البارسا بداية من يناير المقبل.

وجاءت قائمة برشلونة لمواجهة بوكا جونيورز كالتالي:

تير شتيجن - دست - بيكيه - أراوخو - بوسكيتس - بويج - ديمبلي - ألفيس - ديمير - نيتو - كوتينيو - لينجليت - لوك دي يونج - فرينكي دي يونج - مينجويزا - أومتيتي - جارسيا - بينا - نيكو - جوتجلا - جافي - بالدي - أخوماش - سانز - كوماس - مارمول - ماتيوس - خايمي.

يذكر أن المملكة العربية السعودية، تستضيف أيضا مباراة نجوم النصر والهلال ضد فريق باريس سان جيرمان بكامل نجومه، في شهر يناير المقبل ضمن فعاليات موسم الرياض.