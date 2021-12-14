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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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لميس الحديدي عن زيارة الرئيس لجامعة كفر الشيخ : يثبت اهتمامه بجامعات مصر في كل ربوعها ..فيديو

الحديدي
الحديدي

أشادت الإعلامية لميس الحديدي بزيارة  الرئيس السيسي   لجامعة كفر الشيخ اليوم قائلة : " سعيدة بجولات الرئيس   خاصة أن  جامعة كفر الشيخ واقعة في المحافظات والأقاليم وبالتالي الزيارة ليست قاصرة فقط   على جامعات القاهرة .. الناس كلها فأكرة أن الدولة تركز فقط  على جامعات القاهرة وعين شمس  والإسكندرية فقط،  لكن زيارة الرئيس   اليوم   تؤكد اهتمامه    بكافة الجامعات في ربوع مصر المختلفة "  .

وعلقت الحديدي    خلال  برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON"   على سؤال أحد الطلبة خلال  حوار الرئيس السيسي مع عدد من الطلبة   وهو حسين وائل الطالب بكلية الحقوق الفرقة الأولى   قائلة : استوقفني  سؤال الطالب عندما سأل  وقال : يا ريس نحن قلقون على المستقبل   والرئيس حرص في  حواره  على مائدة   الإفطار مع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس   أن يؤكد  في رسالة مهمة أن اختيار   التخصص أثناء الدراسة  ينبغي أن يكون متسقاً مع متطلبات سوق العمل "

أكملت : "   الرئيس في رسالته مفادها لا تختار  التخصصات   الشهيرة فقط بل ادرس متغيرات ومتطلبات سوق العمل وهو السؤال الذي حرص فيه طالب الحقوق على إبداء مخاوفه من عدم التمكن من الحصول على فرصة عمل بعد التخرج .

 

لميس الحديدي الرئيس السيسي الاسكندرية كلية الحقوق كفر الشيخ الإعلامية لميس الحديدي جامعة كفر الشيخ

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