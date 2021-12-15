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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يطلع على خطة مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة

صدى البلد

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعاً مع المهندس ياسر قمر رئيس اتحاد كرة الطائرة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد ، للتعرف علي رؤية إدارة اتحاد الطائرة الفترة المقبلة.

ناقش اللقاء خطة الاتحاد المتعلقة بتطوير لعبة كرة الطائرة ، ونشرها بشكل أكبر داخل الأندية ومراكز الشباب في جميع المحافظات، وإعداد ورعاية لاعبي المنتخبات القومية للبطولات القادمة، فضلاً عن نهج الاتحاد نحو تعزيز الموارد المالية للاتحاد.

طالب وزير الرياضة من اتحاد كرة الطائرة تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة رياضة الطائرة المصرية وتكوين منتخبات قومية تستطيع المنافسة علي مختلف البطولات الدولية التي يتم المشاركة بها، إضافة إلي مواصلة التنسيق مع الاتحاد الدولي بشأن استضافة بطولات الطائرة الدولية علي أرض مصر ضمن سلسلة الأحداث والبطولات التي يتم تنظيمها بمصر.

عبر الوزير عن ثقته في أداء مجلس إدارة اتحاد كرة الطائرة الجديد، وتنفيذه لبرنامجه خلال الأربع سنوات المقبلة، بما يساهم في الارتقاء بالكرة الطائرة والكشف عن مواهب واعدة تستطيع تحقيق الإنجازات للرياضة المصرية.

ووجه الدكتور أشرف صبحي الشكر والتقدير لمجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة السابق علي ما قدموه من جهود للاتحاد ورياضة كرة الطائرة، متميناً لهم التوفيق الفترة المقبلة.

حضر اللقاء كل من الدكتور محمد الكردي مساعد وزير الشباب والرياضة، وعبد الأول محمد معاون الوزير.

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