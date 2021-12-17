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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

حكاية السهرة.. أشهر "خطافة رجالة".. من هي أول ممثلة مسيحية دفنت في البقيع؟

صدى البلد

«الحب مش محتاج أكتر من كده.. مبروك، هدى أحلى مني بكتير وانت تستاهلها.. أنا مش غيرانة، بالعكس أنا عارفة كويس المحاولات اللي ماما بتعملها عشان نتجوز، لكن أنا ما بحبكش».. كلمات جاءت في مشهد من فيلم «من القلب للقلب» بين «جملات»، الفنانة منى، و«عادل»، كمال الشناوي، التي تهدف إلى الزواج منه، إلا أن مسعاها، هي ووالدتها، لا يتم بعد تعلق الأخير بـ«هدى»، ليلى مراد.


على هذه الشاكلة كانت أغلب الأدوار التي لعبتها الفنانة الراحلة «منى»، أو الين داغر، الشهيره ب"خطافة الرجالة".

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مسيحية من أصول لبنانية

الفنانة منى مسيحية من أصول لبنانية، حصرها المخرجون في دور الفتاة الثرية التي تهدف إلى «اصطياد الرجال» من السيدات اللاتي يتعلقن بهم، ووصلت منى إلى هذه المرحلة في الوسط الفني بفضل والدتها الفنانة والمنتجة السينمائية «آسيا داغر»، التي هاجرت من لبنان إلى مصر بعد وفاة زوجها، وكانت ابنتها حينها طفلة.

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مولد خطافة الرجالة

ولدت إلين داغر، بالعاصمة اللبنانية بيروت، في 23 نوفمبر 1923، وهي ابنة المنتجة الكبيرة آسيا داغر، كما أن ابنة خالتها هي الفنانة ماري كويني. 

ماري كويني
المنتجة آسيا

هاجرت "إلين" مع والدتها المنتجة الشهيرة إلى مصر، عقب وفاة والدها، وقامت والدتها بإنشاء شركة إنتاج سينمائي تحمل اسم "لوتس فيلم"، وعشقت إلين التمثيل، وأرادت دخول الفن، بعدما نصحها المقربون منها بتغيير اسمها إلى "منى"، حتى يكون قريبا من الجمهور.

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بداية المشوار

في عام 1944، خاضت منى أولى تجاربها السينمائية، بعد أن شاركت في بطولة فيلم "أما جنان"، أمام الفنان حسن فايق، والفنانة فردوس محمد، وتوالت بعد ذلك أعمالها السينمائية، حيث قدمت عدد من الأفلام أبرزها "ست البيت"، "شاطئ الغرام"، "قدم الخير"، "أنا وحدي"، "آمال"، " الدنيا حلوة"، وغيرها من الأعمال

في عام 1954، اعتزلت منى مجال التمثيل، بعدما شاركت تقريبا في 20 فيلم، عندما وجدت أن أدوارها متشابهة، ولم تعد تستطيع تقديم جديد، خاصة أن المخرجين والمنتجين حصروها في دور الفتاة الشريرة "خطافة الرجالة".

 

الزواج وإشهار اسلامها

في عام 1955، تزوجت منى من رجل القانون الشهير علي منصور، المسلم، وظلت تراقب زوجها لمدة ستة أشهر تقريبا، فوجدت منه حسن المعاملة معها ومع الآخرين مع شدة التزامه بدينه، ثم قررت أن تعتنق دين الاسلام وأشهرت إسلامها، وعند اقتراب موسم الحج قررت الخروج للحج الى بيت الله الحرام، وكانت حاملا، ومن الله عليها ووضعت أثناء مناسك الحج، أنجبت بنت ولقبتها بالزهراء انتسابا لإبنه رسول الله "صلى الله عليه وسلم"، ثم عادت إلى مصر وأنجبت بعدها ثلاث بنات، ولم تتوقف عند الصلاة والزكاة والصوم والحج، بل حاولت ان تتخلص من كل ذنوبها لتلقي الله نظيفة، فقررت أن تحرق جميع الافلام التي مثلت فيها، إلا أن والدتها المنتجة آسيا اعترضت، وكذلك المنتجين الآخرين، وكانت تحلم وتردد وتقسم علي ربها ان تدفن في البقيع في مدينة رسول الله، فاستجاب لها ربها.

 

تحقيق امنيتها

في 6 يونيو 2000، رحلت الفنانة  منى عن عالمنا عن عمر يناهز 77 عاما، اعتكفت في أغلبهم للصلاة والعبادة، وتركت الدنيا من أجل الآخرة، لتدفن في البقيع اثناء زيارتها للمدينة المنورة، ويصلي عليها في المسجد النبوي أكثر من 50 ألف مصلي، وبذلك تكون أول ممثلة تدفن في البقيع بالمدينة المنورة.

حكاية السهرة خطافة رجالة ممثلة مسيحية البقيع أصول لبنانية الفنانة منى الين داغر آسيا داغر ماري كويني

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