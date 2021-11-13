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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أشتهرت بأدوار الفتاة الشريرة.. إبنة المنتجة آسيا التي اعتزلت الفن وأشهرت إسلامها

منى
منى

يحل اليوم ذكرى ميلاد الممثلة منى ، والتى أشتهرت فى السينما المصرية بتجسيد دور أبنة زوجة الاب الشريرة ، وقد تم حصرها فى هذا الدور فى عدد من الأعمال. 


منى لم تقدم فى السينما المصرية سوى 22 فيلماً فقط ، الا انها أستطاعت ان تترك أثر لدى المشاهد المصرى ، خاصة وانها كانت تقدم دائماً دور الفتاة الشريرة . 


منى وهي ابنة الممثلة والمنتجة آسيا داغر من زوج لبناني توفي في لبنان قبل مجيئها إلى مصر.


اسم منى  الحقيقي (إلين) ، و قامت بالعديد من الأدوار المساعدة في الأفلام، لكن أدوارها كانت متشابهة تقريبًا فلم يخرج أدائها عن دور الفتاة الأرستقراطية التي تسعى للحصول على فتى تحبه فتاة أخرى. 


اعتزلت السينما بعد زواجها في منتصف خمسينيات القرن العشرين من المحامي علي منصور بعد أن أشهرت إسلامها


توفيت منى  بالقاهرة عن عمر يناهز السابعة والسبعين في عام 2000.

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فى السطور التالية نستعرض أبرز أفلامها : 


أنا وحدى : 


تدور أحداث الفيلم حول نوال وعفاف عاملتان في محل لخياطة ملابس السيدات، تضطران إلى الظهور بمظهر بنات الأسر الراقية في سبيل إيجاد عمل لـ(ثناء) أخت (نوال) كمغنية، ويقع الثري (إحسان) في حب (نوال) وصديقه (عاطف) في حب عفاف، إلا أنهما يكتشفان حقيقتهما وحقيقة عملهما ، والفيلم من إخراج هنرى بركات . 


ياظالمتى :

 
تبدأ أحداث الفيلم في القطار،حين  يلتقي مدرس بالمحصل الذى يدخل مقصورته، ويصاب بأزمة، تقع حقيبة المدرس فوق رأس المحصل فيصاب بإغماء، ويتصور المدرس أن المحصل مات، فيسرع بالهروب، يدخل الراكب محمود إلى المقصورة ويقتل المحصل، ويستولي على ما معه من مال، يلتقي المدرس بابنة المحصل ويحاول التكفير عم يظن أنه ارتكبه، ويحاول مساعدتها في أن تكون مطربة شهيرة ، والفيلم من إخراج إبراهيم عمارة .


أمال :

الفيلم تدور أحداثه حول أعتراض احدى الاسر الشهيرة على على علاقة بانها  برقصة لكنه يتزوجها، وتنجب منه آمال، ويذهب حسين إلى أهله لإخبارهم بأنه أنجب ابنة. وفى الطريق تصدمه سيارة، وقبل أن يلفظ الروح يخبر عمه بأمر زوجته ويطلب منه مساعدة آمال، يصبح العم وصيًا على الأموال ويطمع فيها ، والفيلم من إخراج يوسف معلوف .
 

مني ذكرى ميلاد هنري بركات نيازي مصطفى زوجة الأب

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