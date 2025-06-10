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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصر لا تنسى أبطالها.. وزير البترول يقدم واجب العزاء لأسرة البطل خالد عبد العال

وزير البترول
وزير البترول
همت الحسينى

زار  المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أسرة الشهيد  البطل خالد  عبد العال بعزبة المصادرة التابعة. لمركز بنى عبيد  بمحافظة الدقهلية،حيث قدم واجب العزاء لاسرة الشهيد ؛ مشيدا بالدور البطولي الذي قدمه الشهيد البطل والذي حافظ على ارواح العديد من المواطنين وحافظ على ممتلكات أيضا وضحى  بنفسه من اجل هذا الوطن ؛ وكان في استقباله أسرة الشهيد الراحل وأشقائه   وأهالي المنطقة..
واكد الوزير ان البطل الشهيد يستحق كل التكريم وكل التقدير وان طلبات اسرته مجابه وان مصر ولم تنسى له تضحيته العظيمه حيث ضحى نفسه ومن اجل حمايه اخرين فله كل التقدير وكل المحبه هذا الشهيد الرائع البطل ولطالما انجبت مصر ابطال وقدمت شهداء لهذا الوطن العظيم وان الرئيس السيسى كلفه بتحقيق مطالب أسرة الشهيد فهو يستحق كل التقدير والكريم.

 فيما اكد احمد خالد نجل الشهيد الراحل ان زياره وزير البترول لهم اثلجت صدورهم وهذا دليل على ان الدولة تقدر ابنائها وتقدر تضحياتهم مضيفا أن  الوزير وعده بعمل له   وان طلباتهم سيتم استجابتها.

 فيما قال شقيق الشهيد الحاج مجدي بأن  زياره الوزير اكدت ان الدوله المصريه تفخر دائما بابنائها الشهداء ولن تنساهم مطالبا بان يطلق اسم الشهيد علي  عزبة المصادره تقديرا له ايضا فشقيقه الاصغر كانت به كل الصفات الحميده من طيبه واخلاق وكرم وانه كان يسعى على لقمه عيشه هو وابنائه وانه ذهب فى هذا اليوم للعمل من اجل استكمال جهاز نجله والذي سيتزوج في التاسع عشر من يونيه الجاري  وتم تأجيل الزفاف.

الدقهلية وزير البترول أسرة الشهيد

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