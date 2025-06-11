طهران تستجيب للقاهرة وتحذف اسم خالد الاسلامبولي من شوارعها

زار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي القاهرة بالفترة الماضية خلال جولة خارجية عربية شملت مصر ولبنان واستجاب وزير الخارجية الإيراني عراقجي لطلب الدبلوماسية المصرية بحذف اسم خالد الاسلامبولي من شوارع طهران.

يذكر أن «الإسلامبولي» هو الإرهابي الذي قتـ.ـل بطل الحرب والسلام الرئيس محمد أنور السادات رحمه الله، واستجابت الدبلوماسية الإيرانية للطلب المصري.

وقال المتحدث باسم مجلس بلدية طهران علي رضا ناد بأنه تم حذف اسم الإسلامبولي بتوجهيات من الخارجية الإيرانية، وتشير التقديرات بإن الاسم البديل المقترح هو الشهيد حسن نصر الله أمين عام حزب الله الذي اغتالته إسرائيل.