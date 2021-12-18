إصابة 8 أشخاص في إنقلاب سيارة سوزوكي بالشرقية

أصيب 8 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث انقلاب سيارة سوزوكي على طريق "بلبيس- السلام"، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة والإسعافات الأولية وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة تفيد وقوع حادث إنقلاب سيارة سوزوكي علي طريق بلبيس السلام ، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بإصابات متنوعة.

وعلي الفور تم نقل المصابين إلى مستشفي بلبيس المركزي وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة ورفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.