32 فريقا منافسا.. تفاصيل إطلاق مصر بطولة الراليات الصحراوية

كشف أحمد عبد الخالق مدير عام إدارة السياحة بوزارة الشباب والرياضة، عن تنظيم بطولة مصر للراليات الصحراوية بالجونة بمشاركة 32 فريقا منافسا وستقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ضمن فعاليات البحر الأحمر .

وأضاف أحمد عبد الخالق ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر ، أن هذه الفعاليات تأتى ضمن أنشطة مهرجان البحر الأحمر للسياحة الرياضية ويقام سنويا فى الفترة من شهر أكتوبر حتى ديسمبر ويضم العديد من الأحداث الرياضية الدولية .

وأشار أحمد عبد الخالق ، إلى مشاركة 32 فريقا بأنشطة الراليات الصحراوية منهم 12 فريق شاركوا فى مسافة 7 كم بالاضافة إلى أن 20 فريق الآخرين سيتنافسون فى مسافة 400 كم فى الصحراء .



ولفت احمد عبد الخالق ، إلى هذه البطولة فى دورتها الرابعة وتم إطلاق أكثر من 15 حدثا رياضيا دولى ومنها بطولة كرة القدم ، تحدى الجلالة بالدراجات ومدة المسابقة يومين بمسافات 7 كم ، 400 كم فى الصحراء .

