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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. تعرف علي نتائج مسابقة اللغة العربية بجامعة عين شمس.. جامعة القاهرة تنظم محاضرة مشتركة مع الخشت وثروت الخرباوي

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تعرف علي نتائج مسابقة اللغة العربية بجامعة عين شمس

 اعلنت نتائج مسابقة اللغة العربية التي تنظمها الجامعة تحت رعاية د. محمود المتيني رئيس الجامعة ، . عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ،د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ،د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، بحضور د. تامر راضي منسق عام الاحتفالية ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب .

سماء مصر تتزين بـ بدر شهر ديسمبر..القمر البارد يبلغ طور البدر خلال ساعات

تتزين سماء مصر اليوم ليلآ بظهور بدر شهر ديسمبر والمعروف ب القمر البارد فى ظاهرة فلكية ينتظرها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال ويظهر القمر بشكل جميل فيعد فرصة مميزة للتصوير.

آخر موعد للتقدم لمسابقة تمريض عين شمس للابتكار وريادة الأعمال

يعلن مركز الإبتكار وريادة الأعمال بكلية التمريض جامعة عين شمس عن مسابقة  للابتكار وريادة الأعمال لعامها الثاني على التوالى بعنوان "التمريض يبتكر 2".

اليوم ... جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول التخطيط الاستراتيجى و طرقه

ٱعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر ديمسبر 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

جامعة القاهرة تنظم محاضرة مشتركة مع الخشت و المفكر الإسلامي ثروت الخرباوي …غدا

تستضيف جامعة القاهرة، الإثنين الموافق 20 ديسمبر الساعة 12 ظهرًا، المفكر الإسلامي ثروت الخرباوي، في محاضرة مشتركة مع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة عن "الدولة الوطنية وتجديد الخطاب الديني" في إطار مشروع جامعة القاهرة لتأسيس خطاب ديني جديد.

البحث العلمي تعلن موعد افتتاح مركز شمال افريقيا لتطبيقات تحليل النظم .. غدا

اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار التعاون مع المعهد الدولى لتحليل تطبيقات النظم IIASA أنه سيتم افتتاح مركز شمال افريقيا لتطبيقات تحليل النظم NAASAC يوم الاثنين الموافق 20 ديسمبر 2021 ، وعلى هامش الافتتاح سيتم تنظيم ندوة حول تطبيق تحليل النظم في اتخاذ القرار فى معهد التخطيط القومى الاحد الموافق 19/12/2021 الساعة الثانية عشر ظهرا وحتى الواحدة والنصف.

جامعة عين شمس جامعة حلوان رئيس جامعة القاهرة اخبار التعليم جامعة القاهرة الدراسات العليا

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