سماء مصر تتزين بـ بدر شهر ديسمبر..القمر البارد يبلغ طور البدر خلال ساعات

تتزين سماء مصر اليوم ليلآ بظهور بدر شهر ديسمبر والمعروف ب القمر البارد فى ظاهرة فلكية ينتظرها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال ويظهر القمر بشكل جميل فيعد فرصة مميزة للتصوير.

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، اننا على موعد اليوم مع اكتمال القمر ووصوله إلى طور البدر لشهر ديسمبر .

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أن اليوم هو موعد اكتمال القمر بدر ديسمبر، بحيث يبدو القمر كما لو كان بدرا عند رؤيته في الفترة من 17 إلي 20 ديسمبر حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة قرص القمر بالكامل دون أجهزة.

وأشار الدكتور "تادرس " فى تصريحات خاصة ل"صدي البلد" أن القمر البارد سوف يبلغ لمعانه نسبة 99.7%، وسيكتمل فجر الأحد 19 ديسمبر 2021م عند الساعة 6:35 صباحاً بتوقيت القاهرة، ويحظى هذا البدر بثلاثة خصائص:

الأولى: قربه من الانقلاب الشتوي مما يجعله مرئيا طوال الليل حيث يشرق مساء السبت 18 ديسمبر عند الساعة 4:21 م ويغرب فجر الأحد 19 ديسمبر عند الساعة 6:56 ص أي أنه يمكث في السماء حوالي 14 ساعة و34 دقيقة.

الثانية: وجود القمر عند نقطة الحضيض وبالضبط على بعد 405932 كم.

الثالثة: أنه يجمع في هذا الشهر بين تسميتين الأولى القمر البارد (Cold Moon) والثانية القمر الأصغر (Micromoon) .

واوضح الدكتور اشرف تادرس أن قمر بدر شهر ديسمبر يعرف بأسم القمر البارد وأن من أطلق عليه هذا الأسم هما القبائل الأمريكية ويأتى الاسم لأن هذا هو الوقت الذي يستقر فيه هواء الشتاء البارد من العام وتصبح الليالي طويلة ومظلمة.

ونوه أستاذ الفلك، إلى أنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأضاف الدكتور أشرف تادرس أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض ، هذه الظاهرة ليست نادرة و تتكرر في كل عام ، وتختلف من مرة لأخرى حسب زيادة حجم القمر، في ظاهرة تسترعي الانتباه وتجتذب علماء وهواة الفلك لمشاهدتها ورصدها وتصويرها.

يعتبر هذا الوقت من الشهر مثاليا لرؤية الفوهات المشعة على سطح القمر خلافا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة لأن كامل القمر في نور الشمس ، تلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات ويعتقد بأن تلك الفوهات حديثة التكوين.