يشترط أن تكون السماء صافية.. البحوث الفلكية تكشف تفاصيل مذنب ليونارد ..فيديو

قال الدكتور جاد القاضي ، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن رؤية أى ظواهر فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية، فيشترط أن تكون السماء صافية وخالية من السحب والغبار وبخار الماء.

وأضاف جاد القاضي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “هذ الصباح”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن مذنب ليونارد لا يمثل أى تهديد علينا نحن البشر فى كوكب الارض، وأن ذلك عائد إلى بعد المسافة.

وتابع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية ،أن المذنب على بعد أكبر 8 أضعاف المسافة بين الأرض والقمر .

يزداد لمعان المذنب

وأشار جاد القاضي إلى أن مذنب ليونار يزداد لمعانه خلال الأيام القليلة القادمة ليصبح مرئيا بالعين المجردة (من الأماكن الشديدة الظلمة).