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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحث العلمي تعلن موعد افتتاح مركز شمال افريقيا لتطبيقات تحليل النظم.. غدا

صدى البلد

 


اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار التعاون مع المعهد الدولى لتحليل تطبيقات النظم IIASA أنه سيتم افتتاح مركز شمال افريقيا لتطبيقات تحليل النظم NAASAC يوم الاثنين الموافق 20 ديسمبر 2021 ، وعلى هامش الافتتاح سيتم تنظيم ندوة حول تطبيق تحليل النظم في اتخاذ القرار فى معهد التخطيط القومى الاحد الموافق 19/12/2021 الساعة الثانية عشر ظهرا وحتى الواحدة والنصف.

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واوضحت أنه يقوم بالعرض فيها الدكتورة أماني الريس نائب رئيس معهد التخطيط القومي و الدكتورة تيسير أبو النصر منسق التعاون بين اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم ود. فابيان واجنر عميد تنمية القدرات والتدريب الأكاديمي بالمعهد الدولي  لتطبيقات تحليل النظم

واشارا إلى أنه ستتناول الندوة النقاط التالية:
- لماذا تحليل النظم هام في اتخاذ القرار

- خطوات تحليل النظم للوصول الي قرار

- ثم مثال عملي تطبيقي عن نموذج في التغيرات المناخية

- للمشاركة فى الندوة رجاء الدخول على الرابط التالى.

 

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