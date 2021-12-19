برعاية مدبولى.. مؤتمر الأهرام يناقش فرص الاستثمار والتحول الرقمي ومستقبل التنمية في قطاع الطاقة

تنطلق غدا النسخة الخامسة من مؤتمر الأهرام للطاقة ، بمشاركة وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية، ووسط اهتمام واسع من مسئولي وخبراء وممثلي قطاعي الكهرباء والبترول.

ويسلط مؤتمر الأهرام الخامس للطاقة الضوء في هذه الدورة على الآفاق الجديدة لإنتاج واستخدامات الطاقة، ويرسم المؤتمر الذي يعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ومشاركة الدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء، والطاقة المتجددة، نائبا عن رئيس الحكومة، والمهندس طارق الملا وزير الترول والثروة المعدنية، مستقبل إنتاج واستخدامات الطاقة وما يرتبط به نهضة وتميز وتوقعات بأن يكون الذراع القوية للتنمية المستدامة في مصر لاسيما وأن قطاع الطاقة بصفة عامة بات من الأولويات لدولة 30 يونيو، كما أنه يحظى باهتمام ودعم ومساندة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي جعل من الثمار التي يحققها ذلك القطاع عنوانا للنجاح والتميز.

كما يكتسب مؤتمر"الأهرام" السنوي للطاقة أهمية خاصة من خلال ما يتمتع به من مشاركة كبيرة لقطاعي الكهرباء والطاقة من خلال وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية وهو ما يجعل جلساته ومناقشاته تكتسب أهمية كبيرة إذ يشهد مشاركة واسعة لكبار مسئولي وخبراء قطاعات الكهرباء والطاقة والبترول والغاز، كما يشهد هذا العام مشاركة ملحوظة من مؤسسات دولية منها الأمم المتحدة ومؤسسات عربية كبيرة مثل الصندوق الكويتي للتنمية وأيضا كبرى الشركات العالمية والإقليمية والعربية والمصرية، حيث يحضر المؤتمر عدد من الوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة ورؤساء وممثلي كبرى شركات البترول والكهرباء المصرية والعربية والعالمية وعدد من مؤسسات التمويل المصرية والعربية والأجنبية والهيئات والمكاتب الاستشارية ونخبة من خبراء التكنولوجيا والحلول الذكية والتحول الرقمي .

سيناقش المؤتمر في جلسته الثانية رؤية الشركات العالمية والمنظمات الدولية لقطاع الطاقة في مصر من خلال بحث آليات تحفيز شركات الطاقة العالمية لتنفيذ رؤية قطاع المصري، واستعراض التجارب الحديثة في أسواق الطاقة المحلية والعالمية ودور الشركات الكبرى في المشروعات القومية والإستراتيجية والتكنولوجيا الحديثة ودورها في صناعة مكونات الشبكة الكهربائية ودور الأمم المتحدة في تحول الطاقة إضافة إلى تطورات البيئة التشريعية المصرية وآليات تحفيز الاستثمار.

و الجلسة الثالثة ستركز على القضايا والموضوعات المتعلقة بالبترول والتحول والتوسع فى استخدامات الغاز الطبيعي بمصر كواحدة من المبادرات الرئاسية وذلك من خلال عدة محاور منها التوسع في الغاز الطبيعي كوقود للسيارات والتوسع في الغاز الطبيعي في المنازل كرافد رئيسي في مبادرة "حياة كريمة"،

أما الجلسة الرابعة فتركز على عدد من القضايا والموضوعات التي تتعلق بالكهرباء تحت عنوان "الأفاق المستقبلية لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية في ظل التكنولوجيا الحديثة" من خلال عدد من المحاور منها التكنولوجيا الحديثة في إنتاج ونقل الطاقة الكهربائية (الهيدروجين الأخضر- شبكات نقل الطاقة DC, AC) والرقمنة وتأثيرها على مستقبل الطاقة، وما يتعلق بـ(الشبكات الذكية – العدادات الذكية) إضافة إلى الأطر التنظيمية والتشريعية ودورها في خلق بيئة استثمارية جاذبة.



و الجلسة الخامسة ستناقش تعميق المكون المحلي في قطاع الطاقة بين البحث العلمي والتطبيق من بحث التحديات التي تواجه المصنعين المحليين في قطاع الطاقة بمصر، ودور وزارة الصناعة ومركز تحديث الصناعة ومؤسسات الدولة في تحسين مستوى الجودة وزيادة القدرة التنافسية، والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، والإعداد للثورة الصناعية الرابعة، لتعميق المكون المحلي وتعزيز فرص التصنيع المحلي في قطاع الطاقة في مصر، وكيف يساهم البحث العلمي في مصر علي نقل وتوطين التكنولوجيات الخضراء في قطاع الطاقة وبناء القدرات.