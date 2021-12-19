عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

برعاية مدبولى.. مؤتمر الأهرام يناقش فرص الاستثمار والتحول الرقمي ومستقبل التنمية في قطاع الطاقة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تنطلق غدا النسخة الخامسة من  مؤتمر الأهرام للطاقة ،  بمشاركة  وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية، ووسط اهتمام واسع من مسئولي وخبراء وممثلي قطاعي الكهرباء والبترول.

ويسلط  مؤتمر الأهرام الخامس للطاقة الضوء في هذه الدورة على الآفاق الجديدة لإنتاج واستخدامات الطاقة، ويرسم المؤتمر الذي يعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ومشاركة الدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء، والطاقة المتجددة، نائبا عن رئيس الحكومة،  والمهندس طارق الملا وزير الترول والثروة المعدنية، مستقبل إنتاج واستخدامات الطاقة وما يرتبط به نهضة وتميز وتوقعات بأن يكون الذراع القوية للتنمية المستدامة في مصر لاسيما وأن قطاع الطاقة بصفة عامة بات من الأولويات لدولة 30 يونيو، كما أنه يحظى باهتمام ودعم ومساندة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي جعل من الثمار التي يحققها ذلك القطاع عنوانا للنجاح والتميز.

 

كما يكتسب مؤتمر"الأهرام"  السنوي للطاقة أهمية خاصة من خلال ما يتمتع به من مشاركة كبيرة لقطاعي الكهرباء والطاقة من خلال وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية وهو ما يجعل جلساته ومناقشاته تكتسب أهمية كبيرة إذ يشهد  مشاركة واسعة لكبار مسئولي وخبراء قطاعات الكهرباء والطاقة والبترول والغاز، كما يشهد هذا العام مشاركة ملحوظة من مؤسسات دولية منها الأمم المتحدة ومؤسسات عربية كبيرة مثل الصندوق الكويتي للتنمية وأيضا كبرى الشركات العالمية والإقليمية والعربية والمصرية، حيث يحضر المؤتمر عدد من الوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة ورؤساء وممثلي كبرى شركات البترول والكهرباء المصرية والعربية والعالمية وعدد من مؤسسات التمويل المصرية والعربية والأجنبية والهيئات والمكاتب الاستشارية ونخبة من خبراء التكنولوجيا والحلول الذكية والتحول الرقمي .

 

سيناقش  المؤتمر  في جلسته الثانية رؤية الشركات العالمية والمنظمات الدولية لقطاع الطاقة في مصر من خلال بحث آليات تحفيز شركات الطاقة العالمية لتنفيذ رؤية قطاع المصري، واستعراض التجارب الحديثة في أسواق الطاقة المحلية والعالمية ودور الشركات الكبرى في المشروعات القومية والإستراتيجية والتكنولوجيا الحديثة ودورها في صناعة مكونات الشبكة الكهربائية ودور الأمم المتحدة في تحول الطاقة إضافة إلى تطورات البيئة التشريعية المصرية وآليات تحفيز الاستثمار.

و الجلسة الثالثة ستركز على القضايا والموضوعات المتعلقة بالبترول والتحول والتوسع فى استخدامات الغاز الطبيعي بمصر كواحدة من المبادرات الرئاسية وذلك من خلال عدة محاور منها التوسع في الغاز الطبيعي كوقود للسيارات والتوسع في الغاز الطبيعي في المنازل كرافد رئيسي في مبادرة "حياة كريمة"،

 أما الجلسة الرابعة فتركز على عدد من القضايا والموضوعات التي تتعلق بالكهرباء تحت عنوان "الأفاق المستقبلية لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية في ظل التكنولوجيا الحديثة" من خلال عدد من المحاور منها التكنولوجيا الحديثة في إنتاج ونقل الطاقة الكهربائية (الهيدروجين الأخضر- شبكات نقل الطاقة DC, AC) والرقمنة وتأثيرها على مستقبل الطاقة، وما يتعلق بـ(الشبكات الذكية – العدادات الذكية) إضافة إلى الأطر التنظيمية والتشريعية ودورها في خلق بيئة استثمارية جاذبة.


و  الجلسة الخامسة ستناقش تعميق المكون المحلي في قطاع الطاقة بين البحث العلمي والتطبيق من بحث التحديات التي تواجه المصنعين المحليين في قطاع الطاقة بمصر، ودور وزارة الصناعة ومركز تحديث الصناعة ومؤسسات الدولة في تحسين مستوى الجودة وزيادة القدرة التنافسية، والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، والإعداد للثورة الصناعية الرابعة، لتعميق المكون المحلي وتعزيز فرص التصنيع المحلي في قطاع الطاقة في مصر، وكيف يساهم البحث العلمي في مصر علي نقل وتوطين التكنولوجيات الخضراء في قطاع الطاقة وبناء القدرات.

ترشيحاتنا

مؤسسة التمويل الدولية : نهدف لخلق سوق للطاقة المتجددة في مصر

بعد جدل الأسئلة المقالية.. رسالة عاجلة من وزير التعليم لطلاب الثانوية

ريال مدريد يتحدى الغيابات أمام قادش بـ الدوري الإسباني.. الليلة

وزيرة الهجرة: حريصون على تعليم أولادنا بالخارج اللغة العربية ليفخروا بتاريخهم وتراثهم

وحدات ثابتة ومتحركة.. تفاصيل اطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال من حي الأسمرات | فيديو

وزير المالية : تطبيق أعلى معايير ضبط وتوجيه ومراقبة الإنفاق العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحرارة تحت الصفر.. موجة أمطار رعدية وعاصفة تضرب البلاد خلال ساعات

بعد تراجع الأسعار 60 جنيها.. الوقت المناسب لشراء الذهب عيار 21

موعد جنازة الكاتبة ماجدة الجندي رفيقة درب الغيطاني

أمطار وأجواء شديدة البرودة.. محافظ مطروح: تعطيل الدراسة غدا لسوء الأحوال الجوية

كفارة التجاوزات غير الشرعية بين المخطوبين .. 3 أمور تغفر لك الأفعال المحرمة

حرصا على سلامة الطلاب..تعطيل الدراسة في 4 محافظات غدا لسوء الأحوال الجوية

تجاوزات غير مقبولة .. مصر تصدر بيانا شديد اللهجة للحكومة الألمانية

تعطيل الدراسة ورفع حالة الطوارئ بالمحافظات الشمالية|تحذير من طقس الأحد بالقاهرة والجيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكاء ماجد المصري وابنته فى عقد قرانها .. صور

صور جديدة من احتفالية مروى مع ذوى الهمم

نشرة المنوعات.. زراعة شهادة اللقاح في شريحة تحت الجلد.. حالة نادرة جنين ينمو في كبد امرأة.. وثعبان فتاك داخل حذاء طفل

أشد نوع فتكًا.. شاهد ثعبان سام يختبئ داخل حذاء طفل|فيديو

فيديو

خارج المجموع .. تعليمات مهمة قبل امتحانات "أولى وثانية ثانوي"

تجاوزات غير مقبولة .. مصر تصدر بيانا شديد اللهجة للحكومة الألمانية

بعد صراع مع المرض.. وداعًا الفنان محب كاسر صاحب القلب الطيب |فيديوجراف

الفلوس دي حلال؟.. قصة مؤثرة لـ مسن المنيب مع مذيع الشارع

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

اﻟﻤﺰﻳﺪ