بطل مشهد الفخار أمام الرئيس: "حسيت إني اتولدت من جديد وقالنا اعتبروا كل حاجة اتنفذت".. فيديو

كشف الحاج كرم السني بطل مشهد صناعة إناء الفخار أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء زيارته لقرية الفواخير يوم الجمعة.

وتابع الحاج كرم في تصريحات خاصة لصدى البلد :"اتفاجئنا بأسعد حاجة في عمرنا الرئيس جه مفاجئة والكبير فينا حس انه اتولد من جديد أول مرة نشوف رئيس جمهورية يجي قرية الفواخير".

وأوضح :" جه اليوم اللي ربنا يبعتلنا الرئيس عشان يخفف عننا الألم اللي بنعاني منه وعشان ياخد بأيدينا ، كنا عاوزين الدولة تقف معانا، وكلام الرئيس مفيش بعده كلمة، كان جاي بدون تشريفه وحرس اتفاجئنا بيه، ربنا حرسه عشان خالص لله ونجانا من بحور الدم وانقذ دولته وبيطهر العشوائيات ، الرئيس واقف بكل طاقته عشان يغير البلد للأحسن وشفناه مهموم بمشاكل البلد".

وعن تفاصيل حديثه مع الرئيس قال : “قلتله سني كبر وعندي احفادي 8 بيطلبوا مصاريف مني ومش معايا ادخل الغاز للورشة ، و ببات انا وعيالي ومراتي هنا في الورشة ، رد وقالنا اعتبروا كل حاجة اتنفذت اللي انتوا عاوزينه واتصور معانا وطبطب علينا ”.

وتابع أنه عرض على الرئيس صنع قطعة من الفخار حيث ظل الرئيس يشاهده وهو يصنعها في دقيقتين وشكره وأثنى عليه بعدما انتهى منها".